112 onder de loep na storing: 'Het is niet handig om afhankelijk te zijn van één provider'

'Hoe digitaler de wereld wordt en hoe centraler we zaken regelen, hoe afhankelijker we worden. Dat kun je zien aan die hele 112-storing', benadrukt Lieben. 'Ik noem dit weleens de "kwetsbaarheidsparadox". Valt er iets uit, dan heb je eigenlijk niets meer achter de hand.'

En dat kán niet. 'Als iets niet mag uitvallen, moet je lines-of-defense hebben. Dan moet je een heleboel veiligheidsmarges hebben ingebouwd. Ik denk dat we achteraf rustig kunnen stellen dat het niet zo heel erg handig is om afhankelijk te zijn van één provider. Waar natuurlijk altijd iets bij kan misgaan.' Door het centraliseren van diensten, verergert dit probleem. 'Anders zou je nog kunnen zeggen: als Rotterdam uitvalt, neemt Haaglanden het over, als Amsterdam uitvalt neemt Kennemerland het over. Nu lag heel het land plat.'

'Waar houdt efficiency op?'

'Aan de ene kant heb je centralisatie nodig om efficiënt te kunnen zijn', weet Lieben. 'Maar waar houdt efficiency op en moet je zorgen dat er een zekere veiligheidsmarge wordt ingebouwd? Dat zijn interessante paradoxen om het met elkaar over te hebben. Dat moet je goed uitzoeken.'

Ze was blij dat de politie besloot tijdens de storing de straat op te gaan. 'Wat ik ook zag, was dat alle vrijwilligersposten bemensd werden. Dat is heel erg nuttig, want dit zijn echt centrumpjes in gemeenschappen. Mensen weten dat ook. Daar kun je allerlei zaken neerzeggen. Dat is ook gebeurd.'

Spoedcursusjes portofoonbediening voor kantoorpersoneel

Waarvan ze ontzettend onder de indruk was, was dat een heleboel kantoormensen bij haar in de kazerne bleven die avond. 'Die hebben spoedcursusjes portofoonbediening gekregen, want mobilofoons en portofoons werkten toen nog wel. Dat ging heel erg lekker, dat vond ik ontzettend leuk.'

Volgens Lieben speelde ook Omroep West een 'waanzinnig goede rol' tijdens de storing. 'Radio West is al tientallen jaren rampenzender en dat werkt als een trein. Berichtjes die we zo in de ether kunnen brengen, is ook een line-of-defense.'

'Zoiets mag anno 2019 natuurlijk niet meer gebeuren'

Na de landelijke storing werd er massaal aangedrongen op maatregelen om te voorkomen dat zoiets nog een keer zou kunnen gebeuren. 'Lessen worden al getrokken', vertelt de Haagse brandweercommandant. 'Achter de schermen kijken we naar quick-wins en natuurlijk is KPN zelf ook aan het bekijken wat er nou misging bij henzelf. De ellende met dit soort dingen is alleen dat je nooit kan zeggen: dit komt speficiek dáárdoor.'

In Haaglanden is alles 'gecheckt en gemonitord', zegt Lieben. 'Daar hebben we geen gekke dingen gezien op één geval - met een ambulance - na. Dat wordt uitgezocht. Maar je kunt heel moeilijk zeggen dat dit een-op-een door die storing is gekomen. Maar zoiets mag anno 2019 natuurlijk niet meer gebeuren. Ik vind echt dat wij, naarmate wij meer gaan centraliseren in dit land, ict-achtige systemen - die heel ingewikkeld zijn voor iedereen - goed moeten beschermen en back-ups moeten hebben op allerlei mogelijke manieren.'

