Explosief gevonden bij uitgaansgelegenheid Noordwijk

Bij uitgaansgelegenheid HOME aan de De Grent in Noordwijk is dinsdagochtend een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan. De omgeving was een deel van de ochtend afgezet.

Het voorwerp is aangetroffen in het uitgaansgebied waar het vaker onrustig is. Aan de straat, De Grent, zitten hotels, cafés, dancings en restaurants.

De politie deed dinsdagmorgen uitgebreid onderzoek bij nachtclub HOME. Agenten liepen daar in en uit, zag onze verslaggever. Rond 08.00 uur kreeg de politie een melding van een mogelijk explosief, zo'n twee uur later werd de omgeving weer vrijgegeven.

Ontploffing Binnenweg

Ook is er iets ontploft op de Binnenweg. Daar is op foto's een zwarte plek te zien voor een woning. Enkele ramen aan de overkant van de straat zijn beschadigd en er zijn kleine loden kogeltjes aangetroffen. Volgens de politie is er 's nachts een harde klap gehoord maar ontvingen ze pas in de ochtend een melding hierover.

De ruiten aan de Binnenweg zijn zwaar beschadigd. | Foto: Regio15

Ook hier moet volgens de politie uit onderzoek blijken of sprake is van een explosief. Of er een verband is tussen de twee voorvallen is niet bekend.

'Al mijn ruiten beschadigd'

Piet de Bruin die aan de Binnenweg woont, stond dinsdagmorgen raar te kijken toen zijn ruiten beschadigd waren. 'Ik heb niks gehoord maar zag dat alles beschadigd was. Wel vind ik het heel zielig voor het Syrische gezin hier even verderop. Die kinderen waren helemaal in paniek na de explosie hoorde ik.'

Ook een buurvrouw is geschrokken door de ophef. 'Het lijkt hier wel het Wilde Westen. Laatst was er ook al een steekpartij en nu dit weer.'

'Iets aangetroffen in auto'

Bij het nabijgelegen Jan Kroonsplein zou er ook iets zijn aangetroffen in een auto, meldt een omstander. Ook daar heeft de politie onderzoek gedaan maar kan ook daarover desgevraagd niet op ingaan.

De politie is op zoek naar mogelijke getuigen die meer over deze incidenten weten. Die kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-0700.