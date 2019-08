Essen Bentwoud omgezaagd vanwege schimmelziekte: 'Het is doodzonde'

Een groot deel van de essen in het Bentwoud is aangestast door de essentaksterfte. Door deze agressieve schimmelziekte kunnen bomen spontaan omvallen, dus vanwege de veiligheid verwijdert Staatsbosbeheer deze week de zieke essen in het Bentwoud. 'Het is echt ontzettend zonde.'

De essentaksterfte is een van oorsprong Aziatische schimmelziekte die zich sinds 2016 in rap tempo over het land verspreidt. De schimmel verstopt zich in vaten van jonge takken, waardoor deze afsterven. Het verzwakt de boom, waardoor deze nog vatbaarder wordt voor andere schimmels en insecten. Bomen kunnen niet herstellen van de essentaksterfte en gaan uiteindelijk dood.

'Het bos in het Bentwoud is nog erg jong, waardoor de essentaksterfte extra snel om zich heen heeft kunnen slaan', vertelt boswachter van Bentwoud Jonathan Leeuwis. 'In verband met de veiligheid zien wij helaas geen andere optie dan de zieke bomen langs wegen en paden weg te halen.'

'Het is doodzonde'

'Ja het is zo zonde', zegt Dick van Stegeren van Staatsbosbeheer. 'De es is zo'n mooie Nederlandse boom, die het juist zo goed doet in dit soort gebieden. Het is echt doodzonde dat deze boom zo wordt aangepakt door de essentaksterfte.'

Door het Bentwoud lopen veel wandelpaden waar essen staan. Deze paden zijn tijdelijk afgesloten. 'Er zijn hier grote machines bezig en er vallen bomen om, dus het is te gevaarlijk om mensen door te laten lopen' laat Jaap Meere, ook boswachter van Staatsbosbeheer, zien. 'We hebben de routes omgeleid, zodat de routes wel gewoon door kunnen blijven lopen.'

Toekomst niet rooskleurig

De toekomst van de es ziet er niet rooskleurig uit. Doordat 80 procent van alle Nederlandse essen die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer zijn aangetast door de ziekte, lijkt de boom ten dode opgeschreven. 'Het is vrijwel zeker dat alles weggaat. Slechts een klein percentage zal overblijven', zegt Meere. 'Het is tot op heden niet bekend dat essen die aangetast zijn, het kunnen overleven', vult Van Stegeren aan.

Liefhebbers van het Bentwoud hoeven niet bang te zijn dat er niks overblijft, want bij het aanplanten van het bos is er gekozen voor een grote diversiteit aan boom- en struiksoorten. Zo blijven er nog groepen met elzen, eiken, wilgen en populieren staan. De open plekken die tijdens het zagen ontstaan, worden na de werkzaamheden weer ingeplant met verschillende inheemse soorten.

