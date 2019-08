Door snuitkever getroffen paprikakweker heeft recht op hogere vergoeding

Een Westlandse paprikatuinder moet alsnog een hogere vergoeding krijgen van het ministerie van Economische Zaken, omdat bij hem in november 2012 de paprikasnuitkever werd aangetroffen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaald, meldt mediapartner WOS. Bij de vondst moest de kweker midden in een teeltwisseling zijn complete gewas ruimen, waardoor veel jonge plantjes verloren gingen.

De kever werd in juli 2012 voor het eerst gevonden in een bedrijf aan de Vogelaer in Honselersdijk en later die zomer bij twee omliggende bedrijven. Het beestje vreet bladeren en bloemen van paprikaplanten aan en zorgt voor onder meer verkleuring en misvorming van vruchten.

In september dat jaar meldde toezichthouder NVWA dat er geen nieuwe gevallen meer waren en dat het leek te gaan om een eenmalige uitbraak. Op 15 november werd echter binnen een kilometer van de Vogelaer een nieuw geval geconstateerd. Net als de overige bedrijven, moest ook deze tuinder al zijn gewas vernietigen.

'Extra zwaar getroffen'

De kwekerij zat op dat moment precies tussen twee teelten in, schrijft WOS. De tuinder vindt dat hij daardoor extra zwaar werd getroffen. Hij moest namelijk naast de aanwezige paprika's op het bedrijf ook alle jonge planten vernietigen. Daarom kon hij pas later beginnen met een nieuwe teelt.

Het ministerie vond dit destijds niet iets om rekening mee te houden en kende een vergoeding toe van ruim 44.000 euro (de helft van de vastgestelde schade). De tuinder liet het daar niet bij zitten. Naar eigen zeggen had hij een schadepost van iets meer dan 607.000 euro.

Besluit binnen twaalf weken

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt dat het ministerie meer rekening moet houden met de argumenten van de kweker. Het ministerie moet binnen twaalf weken een besluit nemen over een nieuwe, hogere, vergoeding.