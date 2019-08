Niemand gevonden bij grote zoektocht naar 'vermiste zwemmer' bij Wassenaarse Slag

WASSENAAR -

In de zee bij de Wassenaarse Slag is dinsdagmiddag druk gezocht naar een vermiste zwemmer. Volgens een woordvoerder van de Kustwacht reageerden de hulpdiensten op een melding dat een zwemmer was gezien en die vervolgens onder water zou zijn verdwenen. Bij een zoektocht van bijna drie uur werd niemand aangetroffen. Er is geen vermissing opgegeven, zodoende is besloten de zoektocht af te breken.