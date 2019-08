Haags/Leidse band Playyard opent Waterpop: 'We zijn wel een beetje zenuwachtig'

De Haags/Leidse band Playyard maakt zich op voor het openen van de 42ste editie van Waterpop, zaterdag in het Hofpark in Wateringen. 'We hopen dat het festival meer deuren voor ons opent.'

De podia zijn opgebouwd, de line-up is in kannen en kruiken en de poncho's liggen klaar. Kortom: alle ingrediënten voor de 42ste editie van Waterpop zijn in huis.

'We hebben er héél véél zin in', zegt drummer Bob Korthout van de alternative rock/metalgroep Playyard. 'Maar we zijn ook een beetje zenuwachtig.' De Haags/Leidse band won in mei de bandjescompetitie Waterproof en zal het festival - waar zo'n 20.000 man op afkomt - om 13.00 uur openen. 'Het is de eerste keer dat we voor zo'n groot publiek staan.'

Beroemd

De organisatie van het festival staat erom bekend relatief onbekende bandjes in de line-up op te nemen. 'En meestal is dat de start van een mooie muziekcarrière', zegt Roy de Letter van de organisatie van het muziekevenement trots. Racoon, Within Temptation, Kensington en Krezip zijn voorbeelden van namen van bands die op Waterpop optraden voordat ze beroemd werden.

De jongens van Playyard hopen dan ook dat Waterpop voor hen óók deuren opent. Korthout: 'We merken dat het best lastig is om als nieuwe band bekendheid te krijgen. Het zou mooi zijn als er zaterdag mensen uit de muziekwereld rondlopen die ons verder kunnen helpen.'

Het weer

De bandleden hopen dat het zaterdag om 13.00 uur al lekker druk is in het Hofpark. 'Maar de weersvoorspellingen zien er nog niet echt fantastisch uit', merkt Korthout op. Volgens de organisatie hoeven een paar druppels de pret niet te drukken. 'Dit evenement heet niet voor niks Waterpop', aldus De Letter. 'Daarnaast zijn poncho's ruim voorradig.' Ook zou er zaterdag een krachtige wind staan. 'We staan constant in overleg met de gemeente en de brandweer over de veiligheid van de bezoekers.'

De organisatie heeft donderdag nog laten weten lachgas te verbieden op het festivalterrein, meldt mediapartner WOS. Water pop vindt lachgas niet bij het festival passen, omdat het een 'gezinsfestival' is, dat zich onder anderen richt op kinderen. Het Rode Kruis liet ook weten met festivaltips voor lachgasgebruikers.

Line-up

Naast Playyard komen de volgende acts naar het Hofpark in Wateringen: Bo Saris, Channel Zero, Tape Toy, Andy Fresco & the U.N., de Kinderband, Electric Hollers, Chackie Jam en Ten Times A Million. Tot slot is er een kinderhoek met dit jaar een educatief tintje. 'Kinderen kunnen onder meer leren om schoon drinkwater te maken en wat er mogelijk is met waterdruk.' Hier is vast een voorproefje wat er zoal te zien en horen is.