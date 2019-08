The Pirate Queen maakt kans op musicalprijs

De openluchtvoorstelling The Pirate Queen van Storytellers in Zoetermeer is genomineerd voor een Musicalworld Award in de categorie Beste Regionale Musical. De amusementswebsite Musicalworld reikt al tien jaar musicalprijzen uit.

Dit jaar is er een nieuwe categorie in het leven geroepen, de Beste Regionale Musical. De site zag een trend dat er steeds meer regionale muziektheaterstukken op de planken staan. De nominatie van The Pirate Queen is bijzonder omdat de vier andere genomineerden in deze categorie professionele producties zijn. Daarin spelen bekende namen als Huub Stapel, Matteo van der Grijn en Maike Boerdam. Storytellers is als enige amateurgezelschap genomineerd.

The Pirate Queen draait om de Ierse Grace O'Malley die de strijd aangaat met de Engelse koningin Elizabeth. The Pirate Queen is geschreven door Alain Boublil en gecomponeerd door Claude-Michel Schönberg; hetzelfde duo dat verantwoordelijk is voor Les Miserables en Miss Saigon. Storytellers had de Nederlandse première.

Jumping Jack

Eén van de concurrenten van The Pirate Queen is de musical Jumping Jack. Dat vertelt het verhaal over de Naaldwijkse motorcoureur Jack Middelburg, een van de beste motorcoureurs die Nederland ooit gekend heeft. De Naaldwijker won in 1980 de TT Assen en in 1981 de GP van Groot-Brittannië op Silverstone. Drie jaar na zijn overwinning in Assen komt Middelburg om het leven. Deze musical werd in Assen opgevoerd.

Voor de beste mannelijke hoofdrol is Zoetermeerder René van Kooten, voor zijn rol in Evita, genomineerd. Tegenspeelster Brigitte Heitzer uit Den Haag heeft voor haar vertolking van Evita de nominatie van beste vrouwelijke hoofdrol op zak. Stemmen op de genomineerden kan tot 31 augustus 2019. De bekendmaking van de winnaars van de Musicalworld Awards 2019 vindt in de daarop volgende week plaats.