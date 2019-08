Haagse Rekenkamer onderzoekt geheimhouding

De geheimhouding stond recent ter discussie bij twee Haagse dossiers: het verkoopproces van de aandelen van Eneco en het convenant van de Scheveningse vreugdevuren - nadat afgelopen jaarwisseling een vonkenregen ontstond.

In het geval van het convenant wilde burgemeester Pauline Krikke het document in eerste instantie niet openbaren, maar even later deed ze dat, na aandringen van de gemeenteraad, alsnog. Korte tijd later maakte ze zelfs het hele vreugdevurendossier openbaar, dat 1.800 documenten omvatte.

Belang van geheimhouding

Het instituut heeft maandag aangekondigd te starten met een groot onderzoek naar de geheimhouding van het stadsbestuur. Het college van burgemeester en wethouders en hun ambtenaren bepalen welke informatie geheim wordt verklaard voor de gemeenteraad en voor burgers die een Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) indienen.

Het stadsbestuur moet in principe gegronde redenen hebben om informatie niet te openbaren. Het belang van geheimhouding kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij vertrouwelijke bedrijfsgegevens, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, economische en financiele belangen van de overheid en bijzondere persoonsgegevens.

'Zou zeer bruikbaar onderzoek kunnen zijn'

De onderzoeksopzet is op dit moment af. De centrale vraag is in hoeverre beleid en praktijk van geheimhouding van gemeente in overeenstemming is met wettelijke en eigen kaders. De interviews met betrokkenen worden in augustus en september gehouden, tot december wordt het onderzoek verder uitgevoerd. Voor de zomer van volgend jaar is het onderzoek af.

Verschillende fracties in de Haagse gemeenteraad zijn blij met het onderzoek. Zij hebben laten blijken dat het 'een zeer bruikbaar onderzoek' zou kunnen zijn. Fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren reageert: 'Transparante besluitvorming is essentieel; mooi dat de Rekenkamer dit onderzoek gaat doen. Meer informatie van het Haagse stadsbestuur kan en moet openbaar.'

