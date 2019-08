Mogelijk verband tussen explosief bij discotheek en ontploffing bij woning in Noordwijk

Er is mogelijk een verband tussen het dinsdagochtend gevonden explosief bij discotheek HOME in Noordwijk, en de ontploffing bij een woning iets verderop aan de Binnenweg. Op dat adres woont de exploitant van de discotheek. Dat blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel en ook buurtbewoners bevestigen het verband tegen Omroep West.

Bij uitgaansgelegenheid HOME aan de Grent in Noordwijk is dinsdagochtend mogelijk een explosief gevonden. De politie wil niet zeggen waar het explosief precies lag, maar bij nachtclub HOME zag een verslaggever van Omroep West dinsdagochtend agenten in en uit lopen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft onderzoek gedaan. De omgeving was een deel van de ochtend afgezet.

Ook ontplofte er iets op de Binnenweg. Daar is op foto's een zwarte plek te zien voor een woning. Enkele ramen aan de overkant van de straat zijn beschadigd en er zijn kleine loden kogeltjes aangetroffen. Volgens de politie is er 's nachts een harde klap gehoord, maar ontving pas in de ochtend een melding hierover. Uit onderzoek blijkt dat de eigenaar van HOME in de woning bij de Binnenweg woont. De eigenaar van de discotheek was niet bereikbaar voor commentaar. Ook de politie wil niet bevestigen dat er een verband is.