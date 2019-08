T-rex Trix staat weer in volle glorie in Naturalis

Na een rondreis van twee jaar is maandag het skelet van de Tyrannosaurus rex van Naturalis teruggekeerd in Leiden. Dinsdag is het museum bezig geweest met het opzetten van het skelet van Trix. Het skelet weegt zo'n 1700 kilo, als een legpuzzel werd de twaalf meter lange dinosauriër in elkaar gezet. Een groot framewerk houdt de botten bij elkaar.

'Hij is weer thuis', zegt paleontoloog Anne Schulp met een glimlach van oor tot oor. Hij kan zijn geluk niet op met de terugkeer van Trix. 'Het is fantastisch, want het betekent ook dat we bijna weer open kunnen.' Op 31 augustus opent het vernieuwde Naturalis haar deuren. 'Iedereen kan haar dan bewonderen, samen met al die andere dinosauriërs die het dinosaurustijdperk zo leuk, spannend en divers maakten.'

Momenteel lopen er veel onderzoeken naar de zeldzame Tyrannosaurus rex. Bijvoorbeeld een project over hoe de staart beweegt. 'Omdat die staart zo mooi bewaard is gebleven, kunnen we daar veel onderzoek naar doen', vertelt Schulp. 'Daarnaast onderzoeken we ook de chemische samenstelling van het tandglazuur. Dat kan iets vertellen over de lichaamstemperatuur, daar zijn we met een lab in Frankfurt mee aan het puzzelen.'

Hoe oud werd Trix?

Dan wordt er ook nog onderzocht hoe oud Trix is geworden. 'Als we het vergelijken met een T-rex die we heel goed kennen, die ongeveer dertig jaar is geworden, dan concluderen we dat Trix vermoedelijk nog wel wat ouder is geworden.'

LEES OOK: Nieuwbouw museum Naturalis Leiden bereikt hoogste punt