Verontwaardiging over uitkijkpunt van 30.000 euro in Leiderdorp

In Leiderdorp is veel verontwaardiging over een uitkijkpunt dat is gebouwd in de Munnikenpolder. De uitkijkpost kostte 30.000 euro, maar het resultaat is bepaald niet wat inwoners en raadsleden ervan verwacht hadden. Dat meldt mediapartner Unity.NU. 'Het is te gek voor woorden dat we dit soort bedragen op deze wijze uitgeven', zegt Bart Hoenen van de Leiderdorpse VVD.

Begin juli had de raad volgens Unity.NU al stevige kritiek op het uitkijkpunt, omdat de gemeente een krediet van 30.000 euro nodig had zonder dat dit begroot was. Het uitkijkpunt was in eerste instantie namelijk bestemd voor een ander project in een naastgelegen polder, maar omdat de gemeente de uitkijkpost beter vond passen in de Munnikenpolder, is besloten om het daar te plaatsen. Het probleem was echter dat het geld voor het andere project, waar het uitkijkpunt mede van gefinancierd moest worden, op was. Hierop moest het gemeentebestuur aankloppen bij de raad, want het uitkijkpunt niet realiseren zou de gemeente een boete opleveren van 15.000 euro. Het project was namelijk al aanbesteed.

Uiteindelijk gingen alle partijen wel akkoord, maar dat had voor veel partijen vooral te maken met ‘het kiezen tussen twee kwaden’. Fractievoorzitter Jeroen Hendriks (D66 Leiderdorp): 'Het is óf voor 15.000 euro eigenaar zijn van een stapel hout óf iets meer geld uitgeven en dan is de gemeente eigenaar van een uitkijkpunt. Dan kiezen wij toch ook voor het laatste.' Fractievoorzitter van de Lokale Partij Leiderdorp, Hugo Langenberg, noemde de gang van zaken rondom dit project 'schandalig'. Maar wat er nu gebouwd is, leidt tot nog meer verontwaardiging.

Niet de schoonheidsprijs



Verantwoordelijk Wethouder Daan Binnendijk, die de portefeuille heeft overgenomen van de in 2018 vertrokken wethouder Jeff Gardeniers, zei ook dat de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdiende en dat het hem spijt dat het op deze manier is gegaan.

Uiteindelijk heeft de gemeente een kwart van het bedrag als subsidie gekregen van de regio Holland-Rijnland. Dat betekent dat de gemeente zelf een bedrag van 22.500 euro betaalt heeft voor de twee bankjes, de betonplaten, het hek en de damwanden.

Andere tekening



Een paar jaar geleden, in het bestemmingsplan Achthovenpolder uit 2016, werd er al gesproken over een observatiepunt, waarbij een heel ander ontwerp te zien is. Hierop is een trappetje te zien naar een hoger gelegen punt met overkapping. Dat is heel anders dan het huidige uitkijkpunt. Of veel raadsleden er al vanuit gingen dat het het eerstgenoemde ontwerp wel zal zijn, is niet duidelijk.

De Leiderdorpse VVD heeft de gemeente nog wel gevraagd wat voor bouwwerk het zou gaan worden. Het antwoord van de gemeente was 'slechts' dat het 'uit duurzame materialen zou bestaan'. Hierbij werd dus niet gezegd dat er twee bankjes zouden komen met een houten omheining en een damwand.

'Te gek voor woorden'



Fractievoorzitter Bart Hoenen (VVD) zei op Twitter al: 'Nu ben ik geen expert, maar 30.000 euro voor dit? Of zit er nog een verdieping onder?' Wat hem betreft had een regulier bankje ook wel volstaan. 'Het is te gek voor woorden dat we dit soort bedragen op deze wijze uitgeven', aldus Hoenen. Zijn collega Jeroen Hendriks (D66) laat op Twitter weten dat hij 'het eindresultaat een beetje tegen vindt vallen'. De gemeente Leiderdorp is meerdere malen benaderd voor een reactie, maar kon nog niet reageren.