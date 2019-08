Standje rechter voor moeder, maar geen veroordeling voor mishandelen puberdochter

Een moeder moest dinsdag voor de rechter komen omdat ze haar dochter zou hebben mishandeld. De 14-jarige dochter was na een ruzie op haar sokken vanuit de woning in Den Haag de tram in gerend, op de vlucht voor haar moeder. Die zou haar tijdens de ruzie om haar telefoon bij de nek gegrepen hebben. De rechter gaf de Poolse vrouw wel een standje over haar opvoedmethode, maar acht mishandeling toch niet bewezen.

Op 13 maart vorig jaar liepen de spanningen in de ouderlijke woning van het pubermeisje heel hoog op. Ze was eerst al een paar uur weggelopen van huis. De moeder wilde weten wat ze uitgespookt had en probeerde daarom in de telefoon van de dochter te kijken. 'Ik had uren naar haar gezocht', vertelde de 36-jarige vrouw de rechter. 'Ik wilde weten wat er met mijn kind aan de hand was.'

Maar de dochter wilde haar telefoon niet afstaan. Een flinke worsteling ontstond. Naderhand werden er rode striemen in de nek van het pubermeisje geconstateerd. Volgens de officier had de moeder haar kind bij de nek gegrepen. 'Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het meisje is in paniek de tram in gevlucht', meende de officier.

'Ernstigste wat je kunt doen'

Personeel van HTM waarschuwde de politie over het meisje dat overstuur was. Tegenover agenten verklaarde de dochter dat ze door haar moeder was mishandeld. 'Het is niet niks voor zo’n meisje om aangifte te doen tegen haar moeder', zei de officier van justitie. De aanklaagster eiste een werkstraf van 80 uur tegen de vrouw, waarvan 40 uur voorwaardelijk. 'Je kind mishandelen is een van de ernstigste dingen die je als ouder kunt doen. De verdachte had haar boosheid niet onder controle.'

'Ik heb haar niets willen aandoen', stamelde de moeder tijdens de zitting over de worsteling met haar kind. Volgens haar waren de striemen onbewust ontstaan, doordat ze haar kind stevig vasthield. 'Ze draaide de hele tijd van me weg, om haar telefoon vast te houden.' Volgens haar advocaat had de moeder niets verkeerd gedaan. 'Een opvoeder mag corrigerend optreden', zei hij over het gedrag van de moeder.

'Pedagogisch niet best'

Daar had de rechter toch een andere mening over. 'Dit is heel erg uit de hand gelopen. Dit was pedagogisch absoluut niet best', zei de rechter. De Poolse vrouw had haar kind niet zo stevig moeten beetpakken. Maar dat ze haar kind met opzet bij de keel had gegrepen of haar bewust pijn had willen doen, was volgens de rechter niet bewezen. De striemen hadden inderdaad - zoals de moeder beweerde - kunnen ontstaan in de worsteling om de telefoon, oordeelde de rechter. Ze sprak de moeder vrij.