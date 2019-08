Blijdschap in Krimpenerwaard: 'Gebied niet aangetast door oeververbinding'

De teleurstelling bij de gemeente Krimpenerwaard was groot toen bekend werd dat er geen nieuwe oeververbinding over de Maas komt tussen Ridderkerk en Krimpen aan de Lek. Een nieuwe verbinding tussen de Rotterdamse wijken Kralingen en Feijenoord kreeg de voorkeur. Maar sommigen zijn opgelucht dat de nieuwe verbinding niet doorgaat. 'We zijn blij dat het prachtige gebied de Krimpenerwaard niet wordt aangetast door een extra oeververbinding', zegt oppositiepartij Pro Krimpenerwaard.

De tweede oeververbinding was een heet hangijzer, want een extra ontsluiting over de Maas is noodzakelijk voor de gemeente Rotterdam om de verkeersdrukte aan te gaan. De Metropoolregio, de provincie, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kozen uiteindelijk niet voor de door Krimpenerwaard gewenste optie bij Ridderkerk, maar voor de andere kant van de Brienenoordbrug. 'We hadden natuurlijk het liefst een keuze voor de verbinding Ridderkerk-Krimpenerwaard gezien', zei wethouder Ria Boere na de bekendmaking van het besluit.

Het is een opvatting die binnen de Krimpenerwaard niet gedeeld wordt. Oppositiepartij Pro Krimpenerwaard hekelt de manier waarop wethouder Boere geprobeerd heeft het door haar gewenste resultaat te krijgen. 'Wethouder Boere heeft geen gedegen onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze oeververbinding. In reactie op onze vragen gaf zij steeds aan dat zo’n onderzoek inderdaad ontbrak, maar dat was niet erg. Eerst een besluit nemen en dan een onderzoek naar de uitvoering', laat de partij weten.

Flauwekulargumenten

Om haar onvrede met het beleid van de wethouder te onderstrepen heeft de fractie van de lokale partij een extra raadsvergadering aangevraagd. Vanwege de zomervakantie zal die op woensdagavond 11 september worden gehouden. 'Wij hebben maanden naar flauwekulargumenten moeten luisteren en we hebben gezien dat bestuurders los kwamen van hun verantwoordelijkheid. Het vertrouwen van vele inwoners is weg', aldus Pro Krimpenerwaard.

Niet alleen de oppositie, ook natuurorganisaties zijn blij dat er geen oeververbinding bij Krimpenerwaard komt. 'Het spaart landschap, natuur en erfgoed', zegt Jaap Graveland namens de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en het Zuid-Hollands Landschap.

Niet voor niets

Bij de bekendmaking van het besluit van de tweede oeververbinding maakten de verantwoordelijke overheden ook bekend dat er 90 miljoen euro extra komt voor het oplossen van het knelpunt van de Algeracorridor. Deze brug is smal en er staan vaak files voor deze verbinding over de Hollandsche IJssel. 'Onze inspanningen zijn niet voor niets geweest', aldus wethouder Boere. 'De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard krijgt nu de aandacht die het al jaren verdient. Daar ben ik heel blij mee. Een erkenning van de meerwaarde die een beter bereikbare Krimpenerwaard voor de regio kan bieden.'

Ook Graveland is blij met het extra geld dat uitgetrokken wordt voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. 'Wij zijn voor verbetering van de mobiliteit. Het vergroot de bereikbaarheid van de groene Krimpenerwaard voor de Rotterdammers.'

Woonvisie

De criticasters hopen vooral dat het woningplan van de coalitie ook van tafel gaat nu er geen oostelijke oeververbinding komt. De gemeente had aangegeven dat naast de drieduizend te bouwen woningen tot 2030 er drieduizend extra huizen gebouwd zouden gaan worden in de gemeente. 'Dit zonder enige onderbouwing', zegt Pro Krimpenerwaard. 'Voor deze bestuurders (beslissers over de oeververbinding, red.) werden de gekste toezeggingen gedaan om die oeververbinding binnen te halen.'

'Met het besluit over de oeververbinding is voor de gemeente Krimpenerwaard nu ook het argument vervallen om extra woningen te bouwen', vult Graveland aan. 'De huidige woonvisie loopt tot 2030 en gaat al uit van drieduizend woningen – 1.200 méér dan de provincie raamt voor de behoefte van de eigen bevolking. Wij dringen erop aan dat de gemeente met een nieuwe woonvisie komt. Ze kan hierbij dankbaar gebruik maken van het Panorama Krimpenerwaard, dat inzet op gelijkwaardige groei van economie en ecologie.'