Waarschuwing voor harde windstoten op zaterdag: 'Het kan gevaarlijk worden'

'Dit hebben we lange tijd niet gehad', vertelt Jordi Bloem van Weer.nl over het weer dat hij zaterdag verwacht. Hij waarschuwt voor heel veel wind. 'Dat is echt opvallend. Windkracht 5 tot 7, misschien aan zee windkracht 8. Wat dat betreft lijkt het meer op de herfst...'

Toch oogt het weer zaterdag wel vriendelijk. Het wordt zonnig, al zijn er wel stapelwolken en kan er plaatselijk een bui voorkomen. Ook de temperatuur valt mee, het wordt zo'n 22 graden. 'Maar die wind moeten we dus even in de gaten houden', benadrukt Bloem. 'Er zijn zware windstoten mogelijk. De bomen staan vol in blad, die kunnen heel wat wind vangen. Het kan dus gevaarlijk worden...'

Outdoor evenementen die dit weekend plaatsvinden in de regio houden de weersomstandigheden nauw in de gaten. In verband met de harde wind is de organisatie van Waterpop 'constant in overleg met de gemeente en de brandweer over de veiligheid van de bezoekers', laat Roy de Letter weten. 'Poncho’s zijn ruim voorradig.' Ook de organisatie van de Flower Parade in Rijnsburg gaat 'zeker naar de situatie kijken', vertelt secretaris Carolina de Mooij. Over concrete voorzorgsmaatregelen wordt nog overlegd. 'Dat heeft nogal wat voeten in de aarde.'

Onze weerman Huub Mizee legt in deze video uit waarom het soms extra hard waait bij hoge gebouwen.

'Mooie zomerdag met pechbui'

Voordat de stormachtige wind opsteekt, krijgen we een aantal best aardige dagen. 'Deze woensdag verloopt overwegend droog', vertelt Bloem. 'Er waren 's nachts wel een paar lokale buien: in Leiden viel twee millimeter regen en in Delft 1,6. De rest van de dag is ook een enkele plaatselijke bui mogelijk met aan zee een flinke wind. Maar dat is dan een 'pechbui', want in het algemeen hebben we flink wat zon tussen de wolken door. De temperaturen lopen langzaam op naar 22 of 23 graden.'

In de nacht van woensdag op donderdag neemt de kans op een bui weer toe. Het wordt niet koud, zo'n 15 tot 17 graden. Donderdag zien we volgens Bloem 'geregeld tot vaak de zon' en blijft het overdag droog bij temperaturen van 22 tot 23 graden. 'Er staat dan wat minder wind dan woensdag, het wordt dan een mooie zomerdag.'

Benauwd

Vrijdag wordt het een ander verhaal, want er komt een storing aan. 'Met regen, maar onweer is ook mogelijk. Vooral 's middags. Voordat die regen valt, wordt het benauwd: 25 graden is haalbaar.'

