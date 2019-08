Attractieparken steeds duurder: dit kost een dagje uit in onze regio

De prijsstijging is niet iets van de laatste jaren. Omroep West deed in 2013 ook al onderzoek naar de prijzen van attractieparken en dierentuinen in de regio. We hebben opnieuw gekeken naar wat een oma (65+) kwijt zou zijn voor een bezoek aan deze parken met haar twee kleinkinderen van 11 en 13 jaar, met daarachter tussen haakjes de stijging in procenten.

De reguliere kassaprijzen in 2019:

Madurodam (Den Haag): 58,50 euro (+39 procent)

Duinrell (Wassenaar): 82,50 euro (+37,5 procent)

Avifauna (Alphen aan den Rijn): 52,50 euro (+30 procent)

Archeon (Alphen aan den Rijn): 67,70 euro (+29 procent)

Drievliet (Den Haag): 77,50 euro (+26 procent)

Corpus (Leiden): 51,25 euro (+6 procent)

Alleen Archeon geeft 65+'ers een euro leeftijdskorting. Bij de andere attractieparken geldt de normale volwassenenprijs.

De prijsstijgingen zijn hoger dan de inflatie en de btw-stijging van vorig jaar. Marianne Aalders van Madurodam heeft wel een verklaring voor de stijging van de toegangsprijzen. 'Om Madurodam aantrekkelijk te houden voor bezoekers is vernieuwing en het toevoegen van beleving essentieel, en dat brengt de nodige investeringen met zich mee.'

Steeds iets nieuws

Zo heeft het minitiatuurpark de afgelopen jaren de Waterwolf en Zo Groot is Oranje geopend. 'Mensen willen meer beleven en zijn bereid hiervoor te betalen als er maar wat tegenover staat', vervolgt Aalders. 'Zo zien we dat mensen de afgelopen jaren steeds langer in ons park blijven.'

Van de pretparken en dierentuinen in onze regio is de prijs bij Drievliet de afgelopen zes jaar het minst verhoogd. Maar ook dit park moet volgens woordvoerder Faaij de prijzen blijven verhogen om aan de eisen van de klant te kunnen blijven voldoen. 'Mensen vinden het vervelend als de prijs omhoog gaat, maar aan de andere kant eisen ze ook dat er steeds iets nieuws in een park te vinden is. Bezoekers zijn steeds kritischer en als we hier aan willen voldoen dan ontkomen we niet aan grote investeringen.'

Kortingsacties

De genoemde prijzen en prijsstijgingen zijn de prijzen die de parken hanteren aan de kassa. In de praktijk betaalt bijna niemand deze prijs, omdat de parken diverse kortingsacties hebben. Zo levert het kopen van een kaartje op de website vaak al een besparing op van een paar euro per kaartje. 'Wij verkopen veruit de meeste kaarten online', legt Faaij uit. 'De prijs online is dezelfde als die twee jaar terug aan de kassa gold, dus zo gezien is er nauwelijks sprake van een prijsstijging. Voor ons is de online verkoop prettig omdat we dan minder mensen bij de kassa nodig hebben en we kunnen klanten een korting bieden.'

Ook bij Madurodam worden er steeds minder kaartjes aan de kassa verkocht. 'Wij hebben het hele jaar door diverse kortingsacties, waardoor mensen zelden de volle prijs betalen. Koopt men een toegangskaart online dan ziet hier standaard een korting van twee euro op. De meeste kaarten worden op deze manier gekocht en de verkoop aan de kassa wordt steeds minder', aldus Aalders.

Kortingsacties

De diverse kortingsacties zijn zeer populair. Scheveninger Matthijs Poelmans begon daarom zijn eigen website Tikata waarop hij alle acties voor pretparken deelt. Ook houdt hij de prijsontwikkeling in de gaten. 'Je bent een dief van je eigen portemonnee als je geen kortingsactie gebruikt. Door de kortingsacties is het dit jaar mogelijk goedkoper naar een attractiepark te gaan dan vorig jaar, maar mensen moeten er wel meer moeite voor doen.'

Hiermee bedoelt Poelmans dat er minder kortingen beschikbaar zijn via websites als Social Deal of Vakantieveilingen, maar dat de kortingen dit jaar vooral in spaaracties bij supermarkten zitten. Het kost wat moeite, maar het resultaat mag er zijn, want de gemiddelde korting per attractiepark bedraagt volgens Poelmans maar liefst 59 procent van de entreeprijs.

