Zingende schilders uit Voorschoten komen met nieuwe hit na carnavalskraker

Het nieuwe nummer gaat over de bouwvak. | Foto: Zitman & Co / Facebook

Wilbur Zitman en Mario Mulder van het Voorschotense schildersbedrijf Zitman & Co zijn opnieuw de studio ingedoken. Deze keer geen carnavalskraker, maar een lied over de bouwvak. In februari scoorde het duo hoge ogen met het lied 'Jij krijgt die kwast niet meer uit mijn hand', dat ongeveer 300.000 keer bekeken werd op sociale media.

Met het oog op de bouwvak, die maandag is begonnen, hebben Wilbur en Mario weer samen een lied geschreven. 'Het begon te kriebelen. Het succes van Je krijgt die kwast niet meer uit mijn hand smaakte gewoon naar meer. We beleven er vooral heel veel lol aan en dat is het allerbelangrijkste', zegt directeur-eigenaar Wilbur Zitman tegen mediapartner Unity.

Mario Mulder is geen onbekende in de muziekwereld. De Haagse zanger werd bij het grote publiek bekend door zijn optredens in de TV-show Bloed, Zweet & Tranen. In de volksmond wordt Mario de 'Haagse Hazes' genoemd. Na zijn debuut met het 'Wat Een Geluk' bracht Mario in november 2016 de single 'Dansen Op De Maan' uit.

Tekst gaat verder onder de video.

'Ongelooflijk kicken'

Zzp'er Mario werkt inmiddels meerdere jaren als schilder bij Zitman & Co. 'Toen ik een carnavalslied wilde maken, was Mario er meteen voor in', legt Zitman uit. 'Dat het lied zo'n succes zou worden en zelfs de landelijke media én in Duitsland en België het nieuws haalde, was ongelooflijk kicken.'

'We hebben niet de illusie dat we met dit lied over de bouwvak hetzelfde gaan bereiken, maar in drie dagen tijd heeft het nu toch alweer meer dan 11.000 views gehaald op onze eigen Facebookpagina. We hebben weer veel gelachen in de studio en bij de opname van de clip. Onze mensen hadden er heel veel plezier in', aldus Zitman. 'Dat zie je wel in de clip.'

Mediapartner Unity maakte een reportage over het nummer van de zingende schilders.