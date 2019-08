Alles wat je moet weten over bloemencorso Rijnsburg

Naast de praalwagens is er muziek, show en lopen ruim honderd fraai uitgedoste figuranten. Op zaterdag 10 augustus start de Flower Parade 's middags om 13.00 uur in Rijnsburg. Daarna gaat de optocht door Katwijk en komt die om 18.30 uur aan in Noordwijk. De complete route is te zien op de website van het corso.

Alle wagens blijven in Noordwijk staan en zijn op zondag 11 augustus te bewonderen op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Natuurlijk wordt de dag ook hier omlijst met een programma vol muziek en show.

Flower Parade Show

Op vrijdag 9 augustus is er een extra evenement: de Flower Parade Show. Die is gratis te bezoeken vanaf 16.00 uur in Bloemenveiling Royal FloraHolland aan de Laan van Verhof in Rijnsburg. Hier staan alle voertuigen opgesteld die een dag later meedoen aan de Flower Parade.

Jaarlijks trekt het bloemencorso meer dan 350.000 bezoekers. De Flower Parade Rijnsburg onderscheidt zich van andere corso's door het gebruik van honderden soorten bloemen die door professionele arrangeurs worden verwerkt. Elk jaar worden er zo'n 250.000 bloemen 'gestoken'. Het eerste bloemencorso in Rijnsburg werd gehouden in 1946. Dit maakt het corso een van de oudsten in Nederland.

