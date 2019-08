Verdachte van moord op zakenpartner: ’Ik ben onschuldig, we deelden lief en leed’

Er komt geen aanvullend bloedspatonderzoek in de moordzaak waarbij de 54-jarige Aldrik Frik in augustus vorig jaar om het leven kwam. Dat heeft de rechter woensdag besloten. De verdachte, Rik B. uit Alphen aan den Rijn, had hierom gevraagd. Hij ontkent nog steeds stellig zijn zakenpartner te hebben gedood. Toch blijft hij vastzitten.

'Ik heb nog nooit met geweld te maken gehad. En dan dit. Zo gewelddadig. Het kan niet verder van mij afstaan', aldus de verdachte. Justitie denkt dat hij op 3 augustus zijn collega met behulp van een bijl en een touw van het leven heeft beroofd. De twee zouden ruzie hebben gehad over geld.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat verdachte bloedspatten op zijn rug had van het slachtoffer. De advocaat van Rik B. wil dat daar nogmaals naar gekeken wordt. 'Mijn cliënt blijft ontkennen. Ik wil dat er ook onderzocht wordt of het mogelijk is dat die bloedspatten daar zijn beland, zonder dat mijn cliënt geweld heeft toegepast.'

Bloedspatonderzoek

Maar de rechter vindt dat er al uitvoering onderzoek is gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De deskundigen zouden al gekeken hebben naar de verschillende manieren waarop de bloedspatten daar zouden kunnen zijn beland. Rik B. zegt zelf niet te weten hoe het bloed daar terecht is gekomen, maar blijft stellig ontkennen. 'Ik wil nogmaals benadrukken niet schuldig te zijn. We deelden lief en leed.'

De rechter wijst het verzoek definitief af en besluit uiteindelijk dat de zaak op 30 oktober inhoudelijk wordt behandeld. Tijdens deze pro-formazitting, een soort tussenzitting, is de belangstelling erg groot. Er zijn zowel veel bekenden van de verdachte als nabestaanden. Een aantal gaf aan blij te zijn dat de onderzoeken nu zijn afgerond en de zaak daadwerkelijk gaat beginnen.

Met geweld om het leven gebracht

Op 3 augustus 2018 komt er een telefoontje binnen bij het alarmnummer 112. Er zou een dode liggen in het bedrijfspand aan de Ondernemingsweg in Alphen. Bij aankomst ziet de politie meteen dat de 54-jarige man met geweld om het leven is gebracht. Het slachtoffer blijkt één van de twee eigenaren van het daar gevestigde communicatiebedrijf.

Na het bekijken van camerabeelden en getuigenverhoren verschuift de verdenking al snel naar de zakenpartner van het slachtoffer, oftewel Rik B. Dezelfde man die 112 belde. B verklaart dat hij die ochtend om 08.20 uur op kantoor aankwam en daar zijn dode zakenpartner vond. Maar volgens justitie komt die verklaring niet overeen met de gegevens van zijn auto, computer en camerabeelden. Daaruit zou namelijk blijken dat hij al een uur eerder op kantoor was.