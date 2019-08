ADO-verdediger Nick Kuipers gaat avontuur in Indonesië aan

In de zomer van 2017 vertrok Kuipers transfervrij van MVV Maastricht naar ADO Den Haag, maar veel speelde hij niet. In zijn eerste seizoen kwam hij negen keer in actie, waarna hij in de zomer van 2018 mocht hij vertrekken bij ADO. Dat deed hij niet, en veroverde vervolgens ten koste van Tom Beugelsdijk een plekje in de basis.

In de wedstrijd tegen PEC Zwolle maakte Kuipers in de 83e minuut het winnende doelpunt. Dit was tevens zijn eerste doelpunt in de eredivisie. Lang kon Kuipers niet genieten van zijn vaste stek in de Haagse defensie. Voor de tweede helft van het seizoen 2018/2019 werd hij verhuurd aan FC Emmen.

