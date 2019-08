Bezwaar tegen bouwplannen flat bij monument Huize Bijdorp

Omwonenden van het rijksmonument Huize Bijdorp aan de Dijkweg in Naaldwijk hebben bezwaar aangetekend tegen de bouwplannen voor een flat van vijf verdiepingen. Ook het Genootschap Oud-Westland heeft zijn bedenkingen bij de bouw van het pand, waardoor het monument letterlijk in de schaduw wordt gezet.

De schoonheid van het Westland kwam afgelopen weekend met het Varend Corso weer goed naar voren. Maar als het om mooie gebouwen gaat heeft de gemeente niet zoveel te bieden. Als er dan al een monument is, lijkt het wel alsof het bewust wordt verstopt. Tot donderdag konden bewoners bezwaar maken tegen de plannen.

'Toen mijn man ernstig ziek was, wilden we in de tuin een huisje voor hem bouwen', zegt Corry Schreuder, de bewoonster van Huize Bijdorp. 'De gemeente wees het toen af, omdat het de zichtlijn zou aantasten. Moet je je voorstellen wat die flat doet met de zichtlijn...'

Lagere nieuwbouw

Frank de Klerk van Genootschap Oud-Westland haalt meer voorbeelden aan van monumenten die door nieuwbouw buiten beeld zijn geraakt. 'Het monumentale klokgeveltje in 's-Gravenzande, bijvoorbeeld. Een schoenmakershuisje uit de zeventiende eeuw, helemaal opgeslokt door een nieuw winkelcentrum. Of de monumentale Andreaskerk in Kwintsheul.' De Klerk pleit voor lagere nieuwbouw of grotere afstand tot de monumenten.

Volgens de gemeente is de ruimte in Westland nou eenmaal schaars. En de behoefte aan woningen in de dorpen groot, aldus een woordvoerder. 'Dat zijn tevens de plekken waar het al druk is én de meeste monumenten staan.' Maar de gemeente legt de nadruk op de mogelijkheden om invloed op de uiteindelijke beslissing uit te oefenen. 'Wat iemand er ook van vindt: voordat er nieuwbouw tot stand komt, wordt altijd een democratisch proces gevolgd.'

LEES OOK: Crowdfunding voor Corso-fotograaf van wie apparatuur in water valt. 'Ontroerend, zo lief'