Knuffelactie ADO-supporters: Ed gaat voor 47.000 knuffels

De knuffelactie gaat in 2016 de hele wereld over. De supporters van ADO krijgen naast een heel luid applaus van het Feyenoord-publiek ook veel respect, maar dat is niet waar ze het voor doen, benadrukt Ed. Hij was drie jaar geleden nauw betrokken bij de actie, en ook dit jaar zet de diehard fan zich er weer voor in.

'Wij zijn Den Haag-supporters met een heel groot hart. We willen die kinderen een onvergetelijke dag geven. Dat is ons doel. En dit gaat heel groot worden, groter dan in 2016', verzekert Ed.

Eerste actie voor Brian Tevreden

Als we Ed vragen naar de eerste keer dat de aanhang van ADO met knuffelberen gooide, moeten we terug naar het jaar 2002. Tijdens Telstar–ADO Den Haag belandden er tientallen pluche beesten op het veld voor Telstar-speler Brian Tevreden. 'Hij had vlak voor de wedstrijd zijn dochtertje verloren. We deden dit als steun, als troost voor Brian en zijn familie.'

Omroep West is in het archief gedoken voor de beelden van het 'knuffelgooien' in 2002. Zo groot als de actie in 2016 is, is het in 2002 niet, maar dat maakt de goede intenties uiteraard niet minder.

Het inzamelen van de knuffels gebeurt al een tijdje, maar deze week besteedt de media volop aandacht aan de actie en dat merkt Ed meteen. Vanuit heel het land worden knuffels aangeboden en zelfs vanuit het buitenland wordt Ed benaderd. 'Ze komen echt overal vandaan. Ik krijg net een berichtje uit België. Dus ik zeg: heel erg lief en leuk, maar het is zo groot geworden dat het een beetje lastig wordt om daar naartoe te rijden, haha.'

'Dat is echt een droom'

De actie in 2016 is groots, maar Ed wil dit keer alles overtreffen. 'Het zou toch fantastisch zijn als je net zoveel knuffels hebt, als er mensen in het stadion van Feyenoord terechtkunnen. Dat betekent zo'n 47.000 knuffels. En dat je dan met een grote vrachtwagen komt aanrijden, met erop: 'knuffelactie Sophia Kinderziekenhuis'. Dat is echt een droom. En ja, als je geen dromen hebt…'

Wil jij ook knuffels inleveren? Dit kan op verschillende plekken in de regio.