Taakstraf en rijontzegging geëist voor veroorzaken botsing met te zware aanhanger

In de Suzuki zaten een tante (39) en haar nichtje (18) die net in Rotterdam hadden gewinkeld om de diploma-uitreiking van het nichtje te vieren. Nadat de brandweer ze twee had bevrijd bleek dat de tante haar enkel, sleutelbeen en middenhandsbeentje gebroken had en haar milt gescheurd. Het nichtje liep een hersenschudding op.

De verdachte, die op zaterdagen een bijbaantje had bij een hoveniersbedrijf, reed die dag al zijn vijfde ritje over de N210. Maar ter hoogte van Bergambacht begon de aanhanger achter zijn auto te slingeren. Ondanks bijsturen en remmen kreeg de destijds 20-jarige Dordtenaar de auto niet meer onder controle. Die schoof de tegemoetkomende rijstrook op en botste met de Suzuki. Die raakte de vangrail en werd dusdanig hard terug de weg op gekatapulteerd dat ook de Suzuki op de verkeerde weghelft belandde en tegen een busje aan botste. De chauffeur van dat busje en de verdachte raakten niet gewond.

Aanhangwagen veel te zwaar beladen

De officier van justitie verwijt de bestuurder van de auto met aanhanger drie dingen: te lage bandenspanning, de aanhangwagen was te zwaar beladen en de auto was niet geschikt om zo'n zware aanhangwagen te trekken. De desbetreffende auto mag maximaal 1.200 kilo voorttrekken. Uit onderzoek bleek dat de aanhangwagen plus lading, zand en tuingereedschappen, bij elkaar 2.380 kilo wogen. De aanhangwagen was berekend op een lading van maximaal 2.000 kilo.

Ondanks dat het ongeluk al meer dan twee jaar geleden gebeurde, staat het nog op het netvlies van de Dordtenaar gebrand: 'Het nichtje zat dubbel gevouwen, maar het beeld van de enkel van die tante dat zal ik mijn leven lang niet vergeten'. De 39-jarige vrouw uit Schoonhoven liet in een verklaring weten dat zij 'heel lang bang is geweest om nog in een auto te stappen, zelfs als passagier'. Ze was niet in de rechtbank aanwezig en wil ook geen contact met de verdachte. 'Het is een misdrijf en ik moet daarvoor worden gestraft', zei de verdachte in reactie op de strafeis.

De uitspraak is op 22 augustus.

