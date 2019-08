'Ik zie steeds meer jongeren die door lachgas niet meer op hun benen kunnen staan'

Het Rode Kruis heeft tips voor festivalgangers die lachgas willen gebruiken. Steeds meer jongeren gebruiken de partydrug, en de hulporganisatie wil met deze tips voorkomen dat jongeren bij de EHBO komen. Specialiste Marieke van Piere van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp is blij met de voorlichtingscampagne. 'Wij zien steeds meer jongeren die niet meer op hun benen kunnen staan.'

Het Rode Kruis legt uit hoe het werkt met lachgas: 'Na het inhaleren ontspannen de spieren en krijg je soms een lachkick. Hoewel het effect maar een minuut of vijf merkbaar is, is het mogelijk dat je out gaat, waardoor het belangrijk is om te gaan zitten als je lachgas wilt nemen.' Dus adviseert het Rode Kruis om het gas niet direct uit een tank, patroon of spuit in te ademen, omdat dan je lippen kunnen bevriezen. Het beste is om een teug lachgas af te wisselen met een teug zuurstof.

'Bij een verdoofd gevoel in de ledematen of bij tintelingen moet je direct stoppen.' Van Piere legt uit wat het gevaar is als je dan toch doorgaat. 'Als je te weinig zuurstof krijgt dan kunnen je spieren uitvallen. Wij krijgen daarom regelmatig jongeren in het ziekenhuis die na het gebruik van lachgas niet meer op hun benen kunnen staan.'

Alcohol en lachgas

Volgens Piere is incidenteel gebruik net zo schadelijk als alcohol drinken, maar er is nog te weinig bekend over lange termijn gebruik. Daarom komt het Rode Kruis komt met speciale festivaltips, ook omdat op festivals vaak lachgas en alcohol worden gebruikt. 'Deze combinatie brengt extra risico’s met zich mee. Alcohol en lachgas werken verdovend, waardoor de ademprikkel minder wordt. Dat kan in sommige gevallen leiden tot zuurstoftekort', legt Lars van Driel, EHBO-instructeur van het Rode Kruis uit.

Mocht het onverhoopt toch mis gaan, dan is het Rode Kruis op bijna elk festival aanwezig. De hulporganisatie roept ook niet-gebruikende festivalgangers op elkaar in de gaten te houden en langs de EHBO-post te gaan als het met iemand niet goed lijkt te gaan.

