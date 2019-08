Tientallen zieke en dode bomen in Wateringse Veld Den Haag: 'Doet zeer in je hart'

Aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag staan tientallen dode en zieke bomen. In de wijk staan honderden verschillende boomsoorten, maar het zijn de kastanjes die zijn geveld door een boomziekte. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat de gemeente de bomen zo snel mogelijk vervangt.

Vice-voorzitter Jan de Bruijn van Bewonersplatform Wateringse Veld maakt zich zorgen over de zieke en dode bomen in zijn wijk. Volgens hem gaat het om 100 tot 150 exemplaren. 'Als je hiernaar kijkt, dan doet het zeer in je hart', zegt De Bruijn. 'We hebben hier een prachtige laan met een bomenmuseum. Als dit een tentoonstelling van het bomenmuseum is, dan denk ik: dat hoort hier niet.'

De wijk Wateringse Veld is een groot bomenmuseum: ruim tien jaar geleden werd het ontworpen door kunstenaar Herman de Vries en geopend door toenmalig minister Ronald Plasterk. Bijna elke straat heeft zijn eigen soort boom. In de wijk staan in totaal zo'n vierhonderd verschillende soorten. De bomencollectie is uniek in Nederland, heeft een eigen catalogus en er worden zelfs wandelingen door de wijk georganiseerd.

Kastanjebloedingsziekte

Volgens Clara Visser van de Bomenstichting Den Haag gaat het om de kastanjebloedingsziekte. 'Dat is een ziekte die zich verspreidt door de lucht. Daar kan je eigenlijk niets tegen doen.' Ze stelt voor de bomen te rooien en uiteindelijk te vervangen voor nieuwe exemplaren.

Gemeenteraadslid Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos vraagt de aandacht van het stadsbestuur. 'Het is een treurig gezicht: al die dode kastanjes in zo'n prachtige wijk', zegt hij. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft het stadsbestuur gevraagd om de dode bomen zo snel mogelijk te vervangen.

Veel bomen zijn al kaal

'Een gezonde boom hoort in de zomerperiode vol met groene bladeren te staan. Er zijn nu tientallen bomen met geen enkel blad meer aan de takken en veel bomen hebben al bruine bladeren. Veel bomen zijn ziek of al afgestorven, dus ze moeten worden vervangen voor gezonde exemplaren', aldus Dubbelaar.

De gemeente Den Haag is woensdag om een reactie gevraagd, maar kon nog niet op vragen van Omroep West reageren.

