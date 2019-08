ADO-aanwinst Ould-Chikh: 'De media maken van mij een moeilijke jongen'

'De media maken van mij een moeilijke jongen', zegt de nieuwe ADO Den Haag-aanwinst Bilal Ould-Chikh. Hij reageert hiermee op de woorden van Jeffrey van As, die de afgelopen week 'door verschillende mensen' aangesproken werd over hem. 'Een enfant terrible, het wordt nooit wat met hem, werd er gezegd. Maar wij hebben hem meegemaakt als goede jongen en iemand die graag wil laten zien hoe goed hij kan voetballen', aldus Van As.

'Als je met mij gaat werken, dan zie je een andere Bilal waarover de media dingen zegt, vervolgt de vleugelaanvaller, die voor twee jaar tekende. 'Dat heb ik hier, maar ook bij Vitesse laten zien. Ook Erik ten Hag en Alfred Schreuder. Die hebben nooit last van mij gehad, en dat zijn toch wel grote trainers in het Nederlandse voetbal.'

Ould-Chikh was een week op proef bij de ploeg van Fons Groenendijk. In die zeven dagen zag hij dat er weleens een contract in kon ziten bij de residentieclub. 'ADO had een buitenspeler nodig en het seizoen is al onderweg', verklaart hij. 'Dus we waren er snel uit.'

'Beide clubs zijn niet rond'

Van As ging na de presentatie van Ould-Chikh verder in op de transferperikelen bij de club. Over Nasser El Khayati zei hij: 'Het is jammer dat het zo gaat. Hij wil graag naar Qatar SC, maar beide clubs zijn nog niet rond.'

Ook over Nick Kuipers, die op het punt staat om een contract te tekenen in Azië, had Van As wat te melden. 'Die club wil hem daar zien. Hij heeft van ons de vrijheid gekregen om daar heen te gaan. Wij hebben hem verteld dat Tom Beugelsdijk onze nummer één is en dat jeugspeler Dehninio Muringen in zijn nek hijgt.'

'Geen vervanger voor Kuipers'

ADO heeft vier centrale verdedigers in de selectie (Beugelsdijk, Muringen, Wilfried Kanon en Shaquille Pinas). Volgens Van As wordt er dan ook geen speler van buiten gehaald als Kuipers de benen neemt naar het oosten. 'Ook Danny Bakker kan als de nood aan de man is links centraal in de verdediging', zegt de Leidenaar.

Met de vervanger voor Indy Groothuizen - Luuk Koopmans - wordt op dit moment nog gepraat.

LEES OOK: ADO-supporters gaan wéér knuffels gooien; eerste ladingen stromen binnen