Davina Michelle: 'Zingen in het voorprogramma van P!nk maakt het cirkeltje rond'

Davina Michelle stond te trillen en werd emotioneel toen ze in december het nieuws hoorde dat ze mag optreden in het voorprogramma van P!nk, zondag op het Haagse Malieveld. Ze heeft een superdrukke week, want behalve de voorbereidingen voor het concert komt dit weekend ook haar nieuwe single uit: Better now. Onderweg naar een optreden maakte ze tijd voor een telefonisch interview.

'Ik ben best zenuwachtig, als ik eerlijk ben', vertelt ze in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. 'Het is echt een mijlpaal. En ik kan echt niet wachten. Want het is natuurlijk bijzonder dat ik met P!nk op het Malieveld mag spelen.'

De in Nieuwerkerk aan den IJssel geboren Davina, die eigenlijk Michelle Hoogendoorn heet, covert al een tijdje allerlei artiesten op haar Youtube-kanaal. Het balletje ging rollen toen ze in 2017 het nummer 'What About Us' van P!nk online zette. Ze oogstte daarmee veel lof. De cover van Davina is op YouTube inmiddels bijna twaalf miljoen keer bekeken.

P!nk was onder de indruk

Zelfs de Amerikaanse zangeres was onder de indruk. 'Dit klinkt beter dan hoe ik ooit zal klinken', reageerde P!nk toen in een video.

Daarom heeft het optreden op het Malieveld een speciale betekenis voor Davina. 'Het maakt het cirkeltje rond. Toen ik voor het eerst haar reactie hoorde, had ik zoiets van: Is dit wel P!nk? Gebeurt dit echt? Daarna was ik vooral heel vereerd. En toen ik hoorde dat ze naar Nederland kwam, heeft mijn management alles op alles gezet om in het voorprogramma te komen. En dat is gelukt.'

Duurt te lang

Vorig jaar zomer was de grote doorbraak van Davina met haar deelname aan het programma Beste Zangers. Ze vertolkte het nummer 'Duurt te lang' van rapper Glen Faria en stond acht weken op de eerste plek in de Top 40.

Daarna ging het hard met de carrière van de zangeres: ze was de hoogste binnenkomer in de Top 2000, kreeg een gouden plaat, won een Edison en twee 100% NL Awards. Ook met het nummer Hoe Het Danst, samen met Marco Borsato en Armin van Buuren, haalde Davina een nummer 1-hit in de Top 40.

'Het is níet autobiografisch'

Over haar optreden wil Davina niet te veel kwijt. Zeker is dat ze haar nieuwe single Better now zal zingen. 'Dat liedje gaat over een eenzijdige relatie, waarin geen genegenheid is. Het is níet autobiografisch', lacht Davina. 'Ik was aan het schrijven en toen kwam dat woord in mijn hoofd op. Daarna kwamen de zinnen en zo heb ik het verhaal bedacht.'

Dat ze een eigen liedje zingt - en geen cover - maakt dat ze wel een beetje extra zenuwachtig is. 'Als je een liedje covert en mensen vinden het niet mooi, kun je altijd zeggen dat het niet je eigen liedje is. Bij mijn eigen liedje is dat veel kwetsbaarder, omdat ik alles zelf gemaakt heb.'

