Je visje beschermen tegen brutale meeuwen? 'Staar ze recht aan'

Je herkent het misschien wel: je staat op de boulevard of bij de haringkraam lekker te snacken, totdat een meeuw je eten uit je vingers grist. Volgens een Brits onderzoek is er een oplossing voor: staar de meeuw aan. Daar zit best wat in zeggen ze bij vogelopvang De Wulp: 'Zodra een kleiner dier wordt aangestaard door een groter dier, dan weten ze dat ze de verliezer zijn.'

Meeuwen komen veel voor in de regio, vooral langs de kust. Het zijn kleptoparasieten, wat inhoudt dat ze eten stelen dat door anderen is gevangen of is gedood. Ze komen daarom vaak af op etende mensen, zodat een patatje of een visje niet altijd veilig zijn.

Het nieuwe onderzoek van universiteit van Exeter geeft in ieder geval een extra wapen tegen de stelende meeuw: een staarwedstrijd. 'De kans is een op drie volgens het onderzoek', vertelt vogelkenner Maarten van Kleinwee. 'Het lijkt dus een redelijk effectieve manier om je eten te beschermen.'

Vogels raken in paniek van staren

Van Kleinwee werkt zelf als onderzoeker met meeuwen en hoewel hij de link nooit had gelegd was de uitkomst niet echt een verrassing. 'Ik heb tijdens onderzoek wel gemerkt dat ze meer afstand houden als je ze direct aankijkt dan wanneer je dat niet doet.' Het is in ieder geval de vriendelijkste manier om de meeuw op afstand te houden. 'Je raakt het dier niet aan, dus het is zeker het uitproberen waard.'

Ook voor vogelopvang De Wulp was de uitkomst niet verrassend. 'Het is bijna logisch gedrag', legt een verzorger uit. 'Het is normaal gedrag in de dierenwereld en helemaal bij roofdieren. Zodra een kleiner dier in de ogen wordt aangestaard door een groter dier, in dit geval de mens, dan weten ze dat ze de verliezer zijn.' De verzorger noemt het wegblijven van de meeuw daarom algemeen gedrag. 'Elke vogel raakt in paniek als je deze aanstaart. Door onze positie zijn wij de grotere en zien zij ons als de winnaar.'

