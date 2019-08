Hoofdverdachte roofmoord Den Hoorn wijst naar medeverdachte: 'Het was niet mijn plan'

De grote vraag bij de pro forma rechtszaak van vrijdagmorgen was of hoofdverdachte De B. inmiddels had verteld wat er op 22 januari 2018 is gebeurd. Die dag werd de 59-jarige Wil Vogelaar dood in zijn huis gevonden. Het slachtoffer was aan handen en benen vastgebonden en had twee messen in zijn rug.

Al snel werden De B. en zijn twee medeverdachten Gijsbert S. uit Beverwijk en Daniëlle van H. uit Delft aangehouden. Het OM wees De B. aan als hoofdverdachte, maar deze weigerde te praten over de roofmoord, waarbij pinpas, televisie en telefoon werden gestolen.

'Wiebelen op zijn stoel'

In de verklaring die De B. inmiddels heeft afgelegd zou hij de meest belastende handelingen van het misdrijf in de schoenen van de andere verdachten schuiven. De advocaten van de medeverdachten geloven De B. dus niet. 'Hij heeft anderhalf jaar de tijd gehad om het dossier te bestuderen en zijn beste strategie te kiezen.'

Zo zou volgens Vincent Daniëlle het plan hebben bedacht om het slachtoffer te beroven. Zelf ontkent ze dat en daarom wil haar advocaat Yehudi Moszkowicz graag dat De B. tijdens de komende zitting over zijn verhoor wordt gehoord. Moszkowicz: 'Ik wil dat u rechter, de heer De B. ziet wiebelen op zijn stoel als ik hem vragen stel. Vaak zit het hem juist in de non-verbale communicatie.'

Inhoudelijke behandeling

Ook de officier van justitie noemt het cruciaal om De B. te kunnen zien om zijn reactie op vragen te kunnen zien. De rechter verplichtte De B., die ontbrak bij de zitting van vrijdag, om bij de inhoudelijke behandeling van de zaak wel aanwezig te zijn. Die zitting staat gepland 26 en 27 september.

Moszkowicz deed tijdens de pro forma zitting ook een poging om zijn cliënte vrij te krijgen tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Omdat de vrouw de twee mannen slechts naar de woning had gereden kon zij niet weten van een eventueel plan om Vogelaar om het leven te brengen en was er volgens hem geen reden waarom de Delftse vrouw in voorarrest zou moeten blijven.

'Halve apotheek in zijn bloed'

Ook wil Moszkowicz extra onderzoek naar de doodsoorzaak van Vogelaar. Uit toxicologisch onderzoek bleek dat het slachtoffer 'een halve apotheek' in zijn bloed had. Er werden onder meer sporen van slaapmiddelen, cannabis, cocaïne, morfine, MDMA en GHB. Vooral die laatste drug in combinatie met alcohol, die ook is aangetroffen, kan dodelijk zijn. De advocaat wilde daarom weten of het slachtoffer al niet ten dode was opgeschreven.

De rechter ging niet mee in het verzoek de vrouwelijke verdachte vrij te laten.

Vriendin enorm teleurgesteld

Tot groot verdriet van Sabrina Driehuijs een goede vriendin van Van H. en eveneens aanwezig bij de zitting van vrijdagmiddag. 'Ik ben enorm teleurgesteld', vertelde zij na afloop.

'Ik had zo gehoopt dat we vandaag samen naar huis konden gaan. Het is zo'n lieve vrouw die altijd wil helpen. Ze heeft twee minderjarige zoons die nu door de familie opgevoed moeten worden en omdat ze in de gevangenis zit is ze haar baan en huis kwijt. De twee mannen vroegen of zij hen wilde brengen en dat doet ze dan. Met alle gevolgen van dien.'