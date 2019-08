Olympisch ticket voor zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout

De 470-zeilsters Afrodite Zegers-Kyranakou uit Den Haag en Lobke Berkhout hebben zich ondanks hun twaalfde plaats op het WK in Enoshima geplaatst voor de Olympische Spelen. Op de wateren waar volgend jaar om de olympische titels wordt gevaren, was een plaats bij de beste zes landen die zich nog niet hadden geplaatst voldoende voor een ticket voor Tokio 2020.

Het wereldkampioenschap zit erop voor het koppel, want slechts de beste tien boten komen terug voor de medalrace. Op de laatste dag finishten Zegers en Berkhout als tiende, elfde en vijftiende. Daardoor zakten ze een plaatsje in het klassement. De Britse zeilsters Hannah Mills en Eilidh McIntyre behielden de leiding. Zegers en Berkhout vormen sinds eind vorig jaar een zeilduo.

'Dit was voor ons een heel belangrijk evenement omdat wij ons hier als land hebben gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Daar zijn we heel tevreden en blij mee. Het WK is echter niet gelopen zoals wij verwacht hadden, er valt nog genoeg te sleutelen', keek Berkhout, die in 2008 en 2012 al deelnam aan de Spelen, terug op het WK. In mei hadden ze bij het EK in San Remo al afgerekend met hun concurrenten Mandy Mulder uit Poeldijk en de Naaldwijkse Anneloes van Veen.

Vierde bij Spelen van Rio

'We weten nu wel op welke punten we moeten letten om straks in Tokio voor een medaille te gaan en dat is positief', zei Zegers, die met Van Veen in de 470-boot vierde werd bij de Spelen van Rio 2016. 'We hebben volgende week het testevent en dat is nog een kans om te verbeteren. Het voelt goed om hier nu te zijn en te kunnen zeggen dat we er ook volgend jaar bij zijn.

Ze vervolgt: 'We kwamen hier voor het eerst om aan de condities te wennen. We hebben een goed beeld van wat er gebeurt. We hebben voornamelijk zeewind gehad, zowel lichte als harde wind. En van die specifieke kenmerken hebben we nu een goed plaatje kunnen maken. Er staan hele hoge golven en het is heel technisch.'

