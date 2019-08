Megafan Sophie reist P!nk overal achterna: 'Hier móet je bij zijn'

'Ik heb er heel erg zin in', vertelt Van Bokhorst. 'Ik ben zo erg fan dat ik nu in Gelsenkirchen ben, waar ze deze vrijdag optreedt. En ik heb nog zes concerten gezien van deze tour. In Amsterdam natuurlijk, in Parijs, twee in Keulen, een in Frankfurt en een in Werchter.'

Toch twijfelde ze geen moment om ook een kaartje te kopen voor het concert dat de Amerikaanse zondag geeft op het Malieveld. 'Dat is het laatste van de Europese tour, daar moet je bij zijn!', benadrukt de Haagse. 'Dan gebeurt altijd wat extra's, iets onverwachts. Dat wordt één groot feest.'

'Dit is mijn vakantie'

Wat haar zo aantrekt in P!nk? 'Haar als persoon, de muziek en de energie die ze uitstraalt.' Van Bokhorst is zo gek van de Amerikaanse artiest dat ze ook tattoo's heeft die P!nk-gerelateerd zijn. 'Onder meer eentje op mijn pols. P!nk heeft daar de tekst 'What goes around comes around' en ik heb in dezelfde stijl 'Embrace the freak that you are' - dat is een quote van haar - in hetzelfde lettertype.'

Het achternareizen van haar idool kost Van Bokhorst wel handenvol geld, maar dat heeft ze er graag voor over. 'Ik heb gewoon een fulltime baan, maar de P!nk-concerten zijn mijn vakanties', legt ze uit. 'Daar spaar ik voor. Ik hoef niet voor een paar duizend euro naar de andere kant van de wereld.'

