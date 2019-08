Afval Westlandse kringloopwinkels niet meer welkom bij gemeentewerf

Kringloopwinkels in de gemeente Westland mogen sinds kort geen afval meer brengen bij de gemeentewerf in Naaldwijk. Auto's die daar komen worden door het personeel van de werf weggestuurd. Dat meldt mediapartner WOS.

Ook kringloopwinkel De Recycling uit 's-Gravenzande werd bij de ingang geweigerd. 'Het zijn meubels die wij niet meer kunnen gebruiken, maar volgens de mensen bij de gemeentewerf is dit bedrijfsafval en mogen we er daarom niet in', zegt voorzitter Cock Löbker van De Recycling tegen mediapartner WOS. 'Maar dit is afval van mensen, dat wij hergebruiken. Alles wat we daar niet van kunnen gebruiken, gaat naar goede doelen. En alles wat daarvan overblijft, gaat naar de stort.'

Löbker ziet geen oplossing. 'Als we containers moeten bestellen bij een commercieel bedrijf en die voor onze deur moeten zetten, dan zijn we de helft van onze inkomsten kwijt. Wat voor bestaan hebben we dan nog?'

'Aardig geweest'

Toch lijkt dat wel de praktijk te worden. Volgens een woordvoerder van de gemeente worden de spullen van de kringloopwinkels inderdaad gezien als bedrijfsafval. 'En de gemeente heeft geen vergunning om dat te mogen innemen. We zijn gewoon al die tijd heel aardig geweest, maar we moeten gewoon de regels volgen.'

De reden dat er nu 'ineens' geen afval meer gebracht mag worden door kringloopwinkels, komt omdat er een controle is geweest van vergunningverlener ODH (Omgevingsdienst Haaglanden). Tijdens een controle werd gezien dat afval van een kringloopwinkel werd aangenomen.

Dwangsom of vergunning verliezen

'Zouden we dit wel blijven doen, dan kunnen we een dwangsom opgelegd krijgen. Of in het uiterste geval kunnen we zelfs onze vergunning om afval te mogen innemen, verliezen', aldus de gemeentelijke woordvoerder. CDA Westland heeft inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

