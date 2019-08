Bijna 75.000 euro ingezameld voor ouders in brand omgekomen Maolin Zhang

'Bijzonder content', is Huub Rottgering met het bedrag dat bijeen is gebracht. De wetenschappelijk directeur van de Leidse Sterrewacht zamelde met vele anderen 74.056 euro in voor de ouders van Maolin Zhang. Hij was het enige kind van het Chinese echtpaar en kwam afgelopen januari om bij een woningbrand in Hillegom.

De 27-jarige Zhang was een promovendus bij Sterrenkunde in Leiden. Na zijn dood zijn vrienden en collega's een crowdfundingsactie gestart. Meer dan 2.100 mensen gaven geld. 'Mensen uit de universitaire wereld en de Chinese community in Nederland', weet Rottgering. 'Maar ook mensen die geraakt zijn door het verhaal hebben een bijdrage gedaan.'

Doel van de actie was om 45.000 euro op te halen, goed voor minimaal tien jaar levensonderhoud voor Maolins ouders, die op het Chinese platteland wonen. Het bedrag dat nu is opgehaald, bedraagt 164% van het doel. De kwart ton wordt beheerd in een fonds waarmee Maolins ouders over een lange periode ondersteund zullen worden.

Pensioensvoorziening

'Voor de ouders is dit bedrag heel belangrijk', zegt Rottgering. 'Hun zoon krijgen ze er niet mee terug. Maar op het Chinese platteland is er niet zoiets als een pensioenvoorziening. Zonen zijn bij de Chinese bevolking heel belangrijk. Ze gaan het heel moeilijk hebben.'

Op de Leidse universiteit is het verdriet nog volop aanwezig. 'Het is natuurlijk heel persoonlijk', zegt Rottgering. 'Mede-studenten hebben het heel moeilijk. Voor alles en iedereen is het een naar verhaal.'

