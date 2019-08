'Maatschappelijk betrokken studenten krijgen dikke middelvinger van Universiteit Leiden'

Spek is fractievoorzitter van DURF, een lokale partij in de gemeente Katwijk. De afgelopen twee jaar had hij het druk met politieke verkiezingen, die tijdens de tentamenweek op school in maart werden gehouden. 'Er was elke keer één vak dat ik net niet haalde, maar dat heb je wel nodig om aan je scriptie te mogen beginnen', legt hij uit.

Daarop vroeg Spek of hij dat vak mocht inhalen tijdens het schrijven van zijn scriptie, maar hij kreeg nul op het rekest. 'Dus moet je eigenlijk een jaar lang niks doen om daaraan te mogen beginnen', reageert Spek, die zo wederom een jaar studievertraging dreigt op te lopen.

Weinig flexibiliteit

Hij stelt dat ook andere studenten van de Universiteit Leiden tegen hetzelfde probleem aanlopen. 'Je hoort wel vaker dat mensen zich met vrijwilligerswerk inzetten voor de samenleving, maar op heel weinig flexibiliteit kunnen rekenen. Het gaat mij er niet zozeer om dat ik studievertraging oploop, want die heb ik toch al. Het gaat me ook om het principe.'

Alleen voor topsporters en bestuursleden van vijf studentenverenigingen worden uitzonderingen gemaakt. 'Dat laatste zou ik niet per se willen scharen onder iets heel erg belangrijks of maatschappelijk relevant.' Kortom: iemand met een maatschappelijke parttimefunctie krijgt 'een dikke middelvinger' van de Universiteit Leiden, schrijft Spek op Twitter.

Zesdejaarsstudent

Collega-politicus Mikal Tseggai herkent het verhaal. Zij is raadslid voor de PvdA in Den Haag en studeert daarnaast bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. 'Ik heb er zelf ook heel erg last van, anders zou ik geen zesdejaarsstudent zijn', zegt ze.

Vorig jaar was Tseggai tijdens de gemeentelijke verkiezingscampagne ook haar scriptie aan het schrijven. Ze kreeg een 5,3 als beoordelingscijfer en schreef als reactie een brief aan de examencommissie. 'Ik gaf aan dat ik onverwacht als nummer twee op de kieslijst werd gezet en heel druk was geweest. En ik vroeg of ik een extra herkansing mocht doen.'

'Je wordt niet geholpen'

Het beknopte antwoord was voor haar heel onbevredigend: wat je in je vrije tijd doet, is je eigen verantwoordelijkheid. 'Op een gegeven moment ben je daar wel een beetje klaar mee. Ik vind het zelfs gênant. Je wordt niet geholpen, eerder tegengewerkt. Achteraf had ik beter een jaar bier kunnen drinken bij Minerva.'

Voordat hij in beroep ging, stelde Sonny Spek vragen aan de examencommissie over het niet inwilligen van zijn verzoek. Daarop kreeg hij als antwoord terug: je voldoet niet aan de eisen. Een tweede brief waarin hij vroeg om argumenten bleef onbeantwoord. 'Ik hoop vooral dat er duidelijkheid komt. En ik hoop dat studentenpartijen zich hierover kunnen buigen.'

Universiteit: vervelend

'We vinden het vervelend als een student studievertraging oploopt', laat de Universiteit Leiden in een schriftelijke reactie weten aan Omroep West. 'We gaan niet in op deze individuele casus, vanwege de privacy.'

De school bevestigt wel dat er 'speciale voorzieningen' zijn voor topsporters. En dat deze niet gelden voor studenten die op andere vlakken actief zijn, 'zoals deze student in de politiek', daarmee doelend op Spek. 'We hebben wel voor alle studenten ondersteuning bij de planning van hun studie.'

