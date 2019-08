Korfballers van Oranje opnieuw tegen België in WK-finale

Bij rust was de stand al 14-4, maar die marge van tien hield Nederland niet vast. Barbara Brouwer, Nick Pikaar en Laurens Leeuwenhoek waren allen goed voor vier doelpunten. 'Voor ons was dit een opmaat naar de finale. Het was een wedstrijd waarin we goede momenten afwisselden met mindere', zei Scholtmeijer.

In de finale neemt Oranje het op tegen België, dat een golden goal nodig had om Chinees Taipei te kloppen: 20-19. Na een 19-19 eindstand bezorgde Lars Courtens de Belgen met een schot van afstand alsnog een plek in de eindstrijd.

'Blij met de Belgen'

'Dat was een kraker van een pot. Chinees Taipei leek al dood en begraven, maar knokte zich toch nog terug', aldus Scholtmeijer. 'Over de hele wedstrijd vond ik België de verdiende winnaar. Wij zijn ook blij met de Belgen in de finale. Deze wedstrijd heeft voor ons de meest sentimentele waarde.'

Nederland kan voor de tiende keer wereldkampioen. Oranje won de laatste zes edities van het WK en al die keren werd België in de finale verslagen. Vier jaar geleden werd het 27-18 voor Nederland.

Fortuna: drie debutanten

TOP uit Sassenheim is met vier spelers hofleverancier in de selectie van bondscoach Scholtmeijer. Van hen komt zowel Barbara Brouwer als Nick Pikaar voor de tweede keer uit op een WK.

Celeste Split en Mick Snel zijn er zelfs al voor de derde maal bij op het mondiale podium. Namens landskampioen Fortuna uit Delft zijn er drie WK-debutanten: Daan Preuninger, Fleur Hoek en Jessica Lokhorst.

