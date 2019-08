Demonstratie tegen boerkaverbod: 'We worden in onze vrijheid aangetast'

Vrouwen in niqab flyerden in Den Haag tegen het boerkaverbod | Foto: Regio15

Het boerkaverbod, zoals het verbod op gezichtsbedekkende kleding in de volksmond heet, is op 1 augustus ingegaan. Sindsdien is het niet toegestaan om gezichtsbedekkende kleding te dragen in overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer.

Esther, die niet met haar achternaam genoemd wil worden, zegt dat zij haar gedrag niet heeft veranderd. 'Er is geen algeheel verbod, dus het is niet zo dat je je niqab niet meer aan mag, maar je moet hem af doen op de plaatsen waar dit eigenlijk zou moeten.'

Niet handhaven

Veel instellingen en gemeenten hebben aangegeven dat ze het boerkaverbod niet gaan handhaven, tot tevredenheid van Esther. 'Het is een goed teken dat organisaties de wet niet willen handhaven, maar eigenlijk zijn die organisaties niet onze grootste zorg. We zijn vooral bang voor andere burgers die het heft in eigen handen willen nemen.'

De demonstranten willen dat de wet ongedaan gemaakt wordt. Volgens Esther lost het boerkaverbod ook niets op. 'Er zijn ons helemaal geen problemen bekend met vrouwen die een boerka dragen, dus deze wet gaat ook niets oplossen. Ik merk niet dat er iets is veranderd sinds 1 augustus. Het enige verschil is dat de vrijheid van vrouwen wordt beperkt.'

Intolerantie

De aankondiging van de demonstratie kon op veel kritiek rekenen vanuit de landelijke politiek. 'Ze zetten niqab-dragende vrouwen neer als heldinnen die vechten voor de vrijheid' zei René Peters, Tweede Kamerlid van de CDA. 'Maar het tegendeel is waar. Het zijn zeer radicale mensen die ongelijkheid en intolerantie preken. En die op geen enkele manier willen participeren in onze moderne westerse maatschappij. Iemand die een niqab draagt, omdat zij voor vrijheid wil strijden, heeft er niet veel van begrepen.'

Esther kan zich totaal niet vinden in die typering van Peters. 'Wij zijn heldinnen van de vrijheid en we participeren allemaal in de maatschappij. We zijn allemaal studenten of werknemers en doen echt wel mee. Ik denk dat de heer Peters nog nooit een vrouw in een niqab heeft gezien of gesproken. We nodigen hem dan ook van harte uit om vrijdagmiddag te komen en met ons in gesprek te gaan.'

Feministen

De initiatiefneemster durft niet te voorspellen hoeveel mensen er vrijdagmiddag naar Den Haag komen. Wel verwacht Esther dat er niet alleen moslimvrouwen aanwezig zullen zijn. 'Het is een verbod dat alle Nederlanders aangaat. Vandaar dat er feministen en allerlei andere groepen mensen zullen komen. Zij zijn er uit zelfbescherming, want ze zien dat vrouwen worden beperkt in hun rechten door uiterlijke keuzes die ze maken.'

LEES OOK: Boerkabuddies willen helpen vanwege verbod: 'Iedereen moet veilig over straat kunnen'