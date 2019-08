'Rotte appels eruit', zegt teammanager over ontslag wielrenner Floris Gerts

De Leidse wielrenner Floris Gerts in ontslagen bij zijn wielerploeg Tarletto-Isorex. Volgens Tarletto vanwege dreigende taal die hij via WhatsApp heeft geuit naar een ploegleider en omdat hij sponsoren in diskrediet bracht. 'Onzin', noemt Gerts dat. 'Ik heb met mijn advocaat de appjes bekeken en we konden dat niet terugvinden.'

De overgang van Gerts naar Tarletto kwam pas laat tot stand. Vlak voor het begin van het nieuwe seizoen werd hij aan de groep toegevoegd. 'Toen ik bij het team kwam hebben we afgesproken dat ik met professioneel materiaal zou rijden en dat er een programma zou worden uitgestippeld', vertelt de Leidenaar.

'Een route waardoor ik weer kon terugkeren in het profcircuit. Dat is niet gebeurd.' Tarletto is een continentale ploeg. Gerts kwam over van Team Roompot, dat een niveautje hoger op de wielrenladder staat. Daarvoor reed hij bij BMC, die ploeg behoorde tot de elite van het wielrennen.

Begin problemen

Het gebruik van ander materiaal dan dat de sponsor van de ploeg levert, was één van de redenen voor de problemen tussen renner en team. 'We rijden al zes jaar lang met deze fietsen', zegt teammanager Peter Bauwens.

'Nooit geen klachten. Dan komt in een keer Floris Gerts die er problemen mee heeft. Auto's van Fiat, Porsche en Ferrari hebben allemaal een motor en rijden allemaal. Wij rijden dan misschien met fietsen die ze niet hebben bij Roompot of BMC. Maar misschien moet hij eens gaan nadenken waarom hij niet voor die ploegen rijdt.'

'Appjes om 02.00 uur 's nachts'

'Gerts heeft achter de rug om van de mecanicien een cranckstel vervangen', vertelt Bauwens vervolgens. 'Toen kreeg hij materiaalpech en hield hij de ploeg er verantwoordelijk voor. 's Nachts om 02.00 uur heeft hij toen appjes met dreigende taal geuit. Hij respecteert de ploeg niet.'

Kunnen al die problemen niet aan zijn eigen kop en benen liggen? Peter Bauwens

'Dat is volstrekt onwaar', zegt Gerts over de appjes. 'Ik heb dat zwart op wit staan. Ik kan het allemaal weerleggen. Ik heb in overleg met de mecaniciens de kettingbladen vervangen. Het cranckstel was gewoon niet goed gemonteerd.'

'Hij moet gewoon orders opvolgen'

'Ik heb onze sponsoren hoog staan', foetert de teammanager vervolgens. 'Dit soort acties laat ik niet over mijn rug gaan. Hij zet onze sponsoren in een slecht daglicht door ander materiaal te gebruiken. Hij rommelt ermee en geeft ons de schuld. Dat kan niet.' Gerts wil liever niet te veel op details ingaan, maar zegt dat hij bij een wedstrijd in Wallonië met een versleten kettingblad stond. 'Ik moest daarmee starten of ik kon naar huis.'

Ook over het wedstrijdprogramma is Bauwens duidelijk. 'We hebben een conceptprogramma doorgenomen met onze renners. Maar we zijn een continentale ploeg. Dan wordt je soms twee weken voor de koers uitgenodigd, omdat er nog ruimte is. We zijn niet zoals BMC dat we aan het begin van het jaar al weten aan welke wedstrijden we meedoen. Uiteindelijk ben ik de teamleider en bepaal ik waar Gerts rijdt. Hij moet gewoon de orders opvolgen.'

Rotte appel

Gerts wordt door Bauwens ook een rotte appel genoemd. 'En rotte appels gooi ik uit mijn team', verklaart hij het ontslag van Gerts. De Leidenaar is niet de eerste die dit seizoen vaarwel wordt gezegd door Tarletto. Ook de renners Arne de Groote en Jelle Mannaerts zijn de deur gewezen door de Belgische ploegleider. Dit vanwege gekloot met materiaal.

'Floris Gerts ziet er van buiten als een aardig mens uit, maar van binnen…', vertelt een woedende Bauwens. 'We zitten bij Tarletto met vier ploegleiders en twee mecaniciens. Gerts heeft met iedereen problemen. Kunnen al die problemen niet aan zijn eigen kop en benen liggen?’

Rechtszaak

Gerts zelf zegt dat hij zijn ontslag wellicht juridisch gaat aanvechten. 'Ik heb de rennersvakbond achter mij staan', weet de Sleutelstadbewoner. 'Daar ben ik dankbaar voor. Als het moet dan wordt het een rechtzaak.' Ploegleider Bauwens: 'Een rechtzaak waar wij klaar voor zijn.'

Gerts laat weten in gesprek te zijn met een nieuwe ploeg. ‘Kijken of dat kan volgens de regelementen van de UCI.’

