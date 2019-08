Geblesseerde Van Ewijk vervangen door debutant tegen PSV

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

Groenendijk weet dat zijn selectie nog niet compleet is, maar vindt het naar eigen zeggen niet erg om naar PSV te gaan. 'Het zijn moeilijke wedstrijden, maar ik ben wel een beetje gewend dat we op deze manier aan de competitie beginnen. Het hoort erbij en dan kun je beter tegen ploegen zoals FC Utrecht en PSV spelen, dan tegen ploegen die je uiteindelijk in jouw buurt verwacht.'

'We gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen in Eindhoven, ik zie altijd kansen. Ik heb PSV al een aantal keer zien spelen. Het is een topploeg, alleen nog niet in heel beste doen. Dus er is altijd iets mogelijk tegen dit soort clubs, en als er een club is die dat de laatste jaren bewezen heeft, dan is dat ADO.'

ADO speelt voor het eerst een wedstrijd op zondagavond om 20.00 uur. 'Het zal even wennen zijn, maar voor ons als profs mag het geen probleem zijn. Alles zal gewoon lopen zoals het normaal loopt.' Dat de fans van ADO er niet blij mee zijn, kan Groenendijk begrijpen: 'Bij alles wat nieuw is moet je bekijken hoe het loopt, maar dat het gebeurt begrijp ik wel. 'Vanuit zowel FOX Sports als de KNVB begrijp ik het. De ploegen die Europees spelen krijgen wat langer rust en als het in het belang is van het Nederlands voetbal, dan zullen wij dat uiteraard omarmen.'

Vermoedelijke opstelling:

Vanwege een lichte blessure is Milan van Ewijk niet inzetbaar. De 18-jarige rechterverdediger die tegen FC Utrecht zijn debuut maakte in de eredivisie wordt vervangen door Robin Polley, die eveneens zijn debuut zal maken op het hoogste niveau.

Lex Immers en Wilfried Kanon werden in de seizoensopener noodgedwongen gewisseld vanwege pijntjes. De verwachting is dat zij in Eindhoven wel gewoon in de basis zullen starten.

Bilal Ould-Chihk, die afgelopen donderdag zijn contract bij ADO tekende, is speelgerechtigd en zit bij de selectie. Een basisplaats komt voor hem nog te vroeg.

Uitgelicht:

ADO Den Haag heeft al ruim acht jaar niet meer weten te winnen in Eindhoven. De laatste keer dat de drie punten werden meegenomen naar Den Haag was in 2011. Wesley Verhoek was toen de gevierde man met een doelpunt in de tweede minuut van de extra speeltijd.

Volg PSV - ADO Den Haag live:

De wedstrijd PSV - ADO Den Haag is zondagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 20.00 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in het Philips Stadion.