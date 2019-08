Bloemencorso Rijnsburg mogelijk aangepast of afgelast door harde wind

De rijtoer van de Flower Parade Rijnsburg wordt mogelijk aangepast of afgelast door de harde wind die voor zaterdagmiddag is voorspeld. Dat laat de organisatie weten. 'We hebben een aantal scenario's waar we rekening mee houden. Zaterdag om 8.00 uur nemen we een besluit', zegt Hans Oudwater van de organisatie.

Als het niet harder waait dan windkracht 6, gaat de rijtoer met 65 versierde wagens door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk gewoon door. 'Bij windkracht 6 tot 7 kunnen we de route een stukje omleggen. Dan rijden we niet over de Boulevard van Katwijk. In het allerslechtste geval kunnen we helemaal niet rijden', zegt Oudwater. Dat is het geval als de wind piekt tot windkracht 7 à 8. De organisatie heeft contact met het KNMI en weerman Piet Paulusma over de weersverwachting.

Mocht de rijtoer niet doorgaan, kunnen de praalwagens wel gewoon worden bekeken. 'Dan is er tussen 13.00 en 19.00 uur een show in de hal van bloemenveiling Royal FloraHolland in Rijnsburg, waar 5.000 mensen tegelijkertijd naar binnen kunnen', zegt Oudwater.

Meer dan 350.000 bezoekers

Jaarlijks trekt het bloemencorso meer dan 350.000 bezoekers. De Flower Parade Rijnsburg onderscheidt zich van andere corso's door het gebruik van honderden soorten bloemen die door professionele arrangeurs worden verwerkt. Elk jaar worden er zo'n 250.000 bloemen 'gestoken'. Het eerste bloemencorso in Rijnsburg werd gehouden in 1946. Dit maakt het corso een van de oudsten in Nederland.

Een ander buitenevenement dat zaterdag plaatsvindt, Waterpop in Wateringen, gaat vooralsnog gewoon door, laat de organisatie desgevraagd weten. Foodtruckfestival Rrrollend op het Lange Voorhout in Den Haag wordt zaterdag mogelijk afgelast, meldt mediapartner Den Haag FM. 'Onze tenten zijn extra verzwaard. Daarnaast raden we standhouders aan om hun trucks extra te verstevigen. Veiligheid staat natuurlijk voorop bij ons, dus als het echt de spuigaten uitloopt zullen we passende maatregelen nemen', zegt organisator Trudy Kwik.

