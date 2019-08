Verbindingswegen knooppunt Ypenburg dicht voor aanleg fietsviaduct

Over de A4 komt een belangrijke nieuwe verbindingsroute voor fietsers: het Trekfietstracé. Deze verbindt Ypenburg met de Haagse binnenstad. De bedoeling is dat hierdoor fietsers, aldus de gemeente, 'met zo min mogelijk barrières, makkelijker en veiliger naar het centrum van Den Haag doortrappen.'

Onderdeel van die route is een heel nieuw fietsviaduct over de A4. Dat viaduct komt te liggen tussen de opening in de geluidswal langs de A4 aan de zijde van Ypenburg in de wijk Bosweide en - aan de andere zijde van de snelweg - het golfterrein Leeuwenbergh. Het deel van het fietsviaduct dat boven de snelweg komt, bestaat uit vier stalen delen. Deze zijn gemaakt in een fabriek en met speciaal vervoer naar het werkterrein gebracht. Hier worden de onderdelen met grote kranen direct op de juiste plek geplaatst.

Omleidingen

Verkeer op de A4 vanuit Amsterdam richting Rotterdam kan niet de A13 op en wordt omgeleid via de A4. Automobilisten die over de A13 van Rotterdam richting Amsterdam willen, moeten omrijden via de A20 en de A4.

Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden naar verwachting zaterdagochtend 10 augustus klaar. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het werk op deze zaterdag alsnog afgemaakt vanaf 19.00 uur tot zondag 11 augustus 9.00 uur. Ook dan zijn de verbindingsbogen afgesloten en de hoofdrijbanen van de A4 beide open.

De werkzaamheden begonnen in de nacht van donderdag op vrijdag: