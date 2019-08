Grote brand in composthoop Waddinxveen, rook in wijde omgeving te ruiken

Brand in een composthoop Waddinxveen | Foto: AS Media

Bij groenrecyclingbedrijf Wagro aan de Tweede Bloksweg in Waddinxveen staat een composthoop in brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een 'smeulende brand in een compacte massa', waardoor blussen lastig is en de omgeving veel last heeft van de rook.

'Soms werkt de wind in ons voordeel, maar dat is nu niet het geval', vertelt de woordvoerder van de brandweer. 'We moeten de composthoop zien los te trekken om te kunnen blussen, maar dan heeft de omgeving nog veel meer last van de rook. Dat is niet de bedoeling.'

De brand ontstond zaterdagochtend vroeg rond 5.30 uur. Over een oorzaak is nog niks bekend. 'We zijn met man en macht bezig het vuur te blussen. Met de oorzaak van de brand zijn we nog niet echt bezig.'

Ramen en deuren

Volgens de brandweer trekt de rook over verschillende wijken en is het ook te ruiken in Boskoop en Bodegraven. Er wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. 'Ga niet in de rook staan, rook is niet gezond.' De N453 is vanwege de brand in beide richtingen afgesloten.

Op dit moment zijn er meetploegen bezig om de omvang van de rookwolk in kaart te brengen en metingen te verrichten. Ook wordt de composthoop afgedekt, om de rookvorming te verminderen. 'Het gaat nog wel even duren voordat deze brand voorbij is en voordat de omgeving minder last heeft van de rook', aldus de brandweerwoordvoerder. 'Het belangrijkste is dat de mensen echt uit de rook blijven.'