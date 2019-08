Rijtoer Flower Parade Rijnsburg afgelast door harde wind: 'Niet verstandig de straat op te gaan'

De rijtoer van de Flower Parade Rijnsburg gaat zaterdagmiddag niet door vanwege de harde wind die wordt voorspeld. Voorzitter van het bloemencorso Dirk Hogervorst baalt van het besluit, maar ziet geen andere mogelijkheid. 'Dit is in 74 jaar nog nooit gebeurd, maar het is onverantwoord om te rijden met zulke harde wind.'

De 65 versierde wagens die door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk zouden rijden, zijn zaterdag tussen 13.00 en 19.00 uur wel te bewonderen in Bloemenveiling Royal FloraHolland. 'Alles wat we op straat zouden doen, doen we vandaag binnen, maar dan stilstaand', vertelt Hogervorst. 'Normaal staan de mensen stil en trekt de rijtoer voorbij. Dat doen we nu precies andersom. De rijtoer staat stil en de mensen lopen langs de wagens.'

'Het is natuurlijk ontzettend jammer, want de parade is gemaakt voor buiten', gaat Hogervorst verder. 'We hadden graag gereden, maar als de takken van de bomen waaien moet je je afvragen hoe verantwoord dat is. We maken er nu gewoon binnen een feestje van.' Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege zware windstoten die kunnen voorkomen. Langs de Zuid-Hollandse kust kunnen de windsnelheden oplopen naar 75 tot 90 kilometer per uur.

Meer dan 350.000 bezoekers

Jaarlijks trekt het bloemencorso meer dan 350.000 bezoekers. De Flower Parade Rijnsburg onderscheidt zich van andere corso's door het gebruik van honderden soorten bloemen die door professionele arrangeurs worden verwerkt. Elk jaar worden er zo'n 250.000 bloemen 'gestoken'. Het eerste bloemencorso in Rijnsburg werd gehouden in 1946. Dit maakt het corso een van de oudsten in Nederland.

Zondag staan de praalwagens opgesteld op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Dat gaat volgens de voorzitter van het bloemencorso wel gewoon door.