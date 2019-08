Overlast door harde windstoten: A44 urenlang dicht, drukke dag hulpdiensten

Het waaide behoorlijk hard in Zuid-Holland afgelopen zaterdag. Langs de kust kwamen windstoten voor van meer dan 90 kilometer per uur. De wind veroorzaakte veel overlast. De brandweer Haaglanden moest bijna tweehonderd keer in actie komen. Ook was de A44 urenlang afgesloten en moest de Flower Parade in Rijnsburg worden afgelast.

De hele dag hielden we je op de hoogte van al het winderige nieuws. Inmiddels is de wind flink afgezwakt. In dit artikel lees je een overzicht van de overlast in de regio door de harde wind afgelopen zaterdag.

Brandweer Haaglanden bijna tweehonderd keer in actie

De brandweer heeft een drukke dag achter de rug. Volgens een woordvoerder van brandweer Haaglanden moest het korps tussen de 150 en 200 keer uitrukken voor schades door de harde wind. 'Het gaat hierbij vooral om platen en dakpannen die van daken zijn gewaaid. Maar we hebben ook verschillende meldingen gehad van bouwmateriaal wat weggewaaid was en zonneschermen van mensen die van huis waren maar deze nog uit hadden hangen.'

Voor zover bekend bij de brandweer ging het vooral om kleine incidenten. 'Alleen op Scheveningen zijn er twee mensen gewond geraakt, maar verder heb ik niets over gewonden gehoord.'

Ook in korps Hollands Midden heeft een 'behoorlijk drukke dag' achter de rug. 'De meldingen kwamen verspreid over de hele regio van Noordwijk tot aan Gouda', zegt een woordvoerder. De woordvoerder kon niet zeggen om hoeveel incidenten het in totaal ging.

A44 uren dicht richting Amsterdam

Door de harde wind is de A44 in de richting Amsterdam afgesloten. Er waaide isolatiemateriaal van een nabijgelegen nieuwbouwproject de snelweg op. Het verkeer wordt daarom al uren omgeleid.

Vuurwerk kermis Nootdorp afgelast

De gemeente Pijnacker-Nootdorp meldt dat de vuurwerkshow bij de kermis in Nootdorp na overleg met de Omgevingsdienst Haaglanden niet door kan gaan. Vanwege de harde wind is het te gevaarlijk om het vuurwerk aan te steken.



Noordboulevard Scheveningen afgesloten na gewonden

De politie en de brandweer hebben na gezamenlijk overleg besloten de Noordboulevard op Scheveningen af te sluiten. Op dit gedeelte van het strand wordt druk gewerkt en daardoor ligt er veel los bouwmateriaal. Zaterdagmorgen werden twee voorbijgangers geraakt door omvallende hekken en liepen hierbij verwondingen op.

Gevelplaten Corpus losgewaaid

Bij museum Corpus in Oegstgeest zijn enkele meterslange gevelplaten losgewaaid. De brandweer was snel ter plaatse om de omgeving af te zetten. Ze houden de boel in de gaten om te zien of losse gevelplaten moeten verwijderen of deze opnieuw vast kunnen zetten.

Ministerie van Buitenlandse Zaken afgezet

De noordkant van het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Rijnstraat in Den Haag is uit voorzorg afgezet voor voorbijgangers. 'In juni en juli zijn vier ruiten gesprongen en uit ons eigen onderzoek blijkt dat er bij een harde wind een verhoogd risico is op ruitschade', legt een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf uit. 'Dus voor de veiligheid van passanten hebben we een gebied van enkele meters uit de gevel afgezet.'

Door de mogelijke ruitbreuk kan de HTM het voorste gedeelte van de halte aan de Rijnstraat niet gebruiken, maar dit leidt niet tot overlast voor gebruikers van de halte, aangezien de trams wel gewoon bij het achterste deel kunnen stoppen. Tot nu toe hebben de ruiten van het gebouw het ook gehouden. 'Er is sprake van veiligheidsglas, dus als er een raam sneuvelt dan versplintert het in kleine stukjes. Maar om te voorkomen dat mensen door deze kleine stukjes worden geraakt hebben we de straat afgezet.'

Wet 'N Wild Festival gestart

In Alphen a/d Rijn is het Wet 'N Wild-festival ondanks de harde wind om 15.00 uur van start gegaan. Ruim 6500 danceliefhebbers kunnen zich hier tot middernacht uitleven bij twee verschillende podia. De headliners van het festival zijn Broederliefde en Benny Rodrigues.

'Ga niet het water op'

De Reddingsbrigade adviseert watersportliefhebbers om vandaag niet het water op te gaan. Volgens de organisatie laten de webcams zien dat diverse surfers, kitesurfers en kanovaarders zaterdagmorgen ondanks de wind toch hun hobby uit zijn gaan voeren. 'De waaghalzen die wél de zee ingaan lopen extra gevaar', liet een woordvoerder weten.

Op diverse stranden in de regio hangt al de rode vlaggen, als teken dat zwemmen te gevaarlijk is. Door de harde wind en sterke stroming is het bijna overal te gevaarlijk om in zee te zwemmen.

De KNRM heeft zich niet aan deze waarschuwing gehouden. De vrijwillige bemanning ging vanmorgen juist wel de zee op om te oefenen in deze moeilijke weersomstandigheden.

Flower Parade Rijnsburg

De rijtoer van de Flower Parade Rijnsburg gaat zaterdagmiddag niet door vanwege de harde wind die wordt voorspeld. Voorzitter van het bloemencorso Dirk Hogervorst baalt van het besluit, maar ziet geen andere mogelijkheid. 'Dit is in 74 jaar nog nooit gebeurd, maar het is onverantwoord om te rijden met zulke harde wind.'

De 65 versierde wagens die door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk zouden rijden, zijn zaterdag tussen 13.00 en 19.00 uur wel te bewonderen in Bloemenveiling Royal FloraHolland. 'Alles wat we op straat zouden doen, doen we vandaag binnen, maar dan stilstaand', vertelt Hogervorst. 'Normaal staan de mensen stil en trekt de rijtoer voorbij. Dat doen we nu precies andersom. De rijtoer staat stil en de mensen lopen langs de wagens.'

Het was zaterdagmiddag volgens de organisatie gezellig druk in de Bloemenveiling.

Andere evenementen

Een ander buitenevenement dat zaterdag plaatsvindt, Waterpop in Wateringen, gaat gewoon door. Dit is ook het geval bij Foodtruckfestival Rrrollend op het Lange Voorhout. Wel zijn de tenten daar extra verzwaard. 'Daarnaast raden we standhouders aan om hun trucks extra te verstevigen. Veiligheid staat natuurlijk voorop bij ons, dus als het echt de spuigaten uitloopt zullen we passende maatregelen nemen', zegt organisator Trudy Kwik.

De Beach Cleanup Tour langs de kust gaat gewoon door. Tijdens deze tour lopen deelnemers van Hoek van Holland naar Monster en ruimen alle rommel op die ze tegenkomen. Wel heeft de organisatie zaterdagmorgen de etappes ingekort om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.