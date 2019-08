Waarom doet Kiki Bertens slechte zaken als ze komende week slechts de halve finale haalt?

Komende week gaat Kiki Bertens haar titel in Cincinnati verdedigen. Alleen prolongatie levert haar geen puntverlies op voor de wereldranglijst. Als ze in de halve finale wordt uitgeschakeld moet de Wateringse maar liefst 550 punten inleveren op de mondiale ranking. Dit terwijl haar verlies afgelopen week in de derde ronde van het tennistoernooi van Toronto slechts een mindering van 10 punten opleverde. Hoe kan dat?

Als eerst is het handig om te weten dat er verschillende toernooicategorieën zijn. Als een tennisster een Grand Slam op haar naam schrijft krijgt ze 2000 punten. Een categorie daaronder zit de Premier Mandatory. Het toernooi van Madrid dat Bertens afgelopen lente won, valt daaronder. In totaal streek ze daar 1000 punten mee op. Het laag aangeschreven toernooi in Rosmalen is bijvoorbeeld goed voor 280 punten bij een eindoverwinning.

Dat er een groot verschil zit tussen de verschillende toernooien is ook te zien in het prijzengeld. Toen Bertens in Madrid de beste was, stond er in één keer 1,2 miljoen euro extra op haar bankrekening. Had ze het toernooi in Palermo gewonnen (ze verloor de finale), dan had ze 'slechts' 35.000 euro mogen bijschrijven. Door het verschil in prijzengeld, is ook het deelnemersveld per toernooi anders. In de Spaanse hoofdstad deed de top 10 van de wereld mee. In het zuiden van Italië was na Bertens, Alize Cornet degene die het hoogste stond op de wereldranglijst. De Franse stond 48ste toen het toernooi van start ging.

De toernooicategorieën zien er als volgt uit:

Grand Slam: 2000 punten bij toernooiwinst

Premier Mandatory: 1000 punten

WTA Premier 5: 900 punten

WTA Premier: 470 punten

WTA International: 280 punten

WTA 125k series: 160 punten

Hieronder zit nog een hele rits met toernooien. Maar die zijn voor Bertens niet van belang. Ze verschijnt daar niet aan de start. Daarnaast heb je ook nog de WTA-Finals (900 punten bij toernooiwinst) en de WTA-Elite Trophy (700 punten). Daarover straks meer, omdat deze toernooien een andere status hebben dan de rest.

Je krijgt niet alleen punten voor de eindoverwinning. Ook voor het halen van een derde ronde of halve finale zijn punten te verdienen. Bertens is de titelverdedigster bij het toernooi van Cincinnati dat maandag begint. Het is een Premier 5-toernooi en dan is de puntenverdeling als volgt:

Winst: 900 punten

Verliezen finalist: 585 punten

Halve finale: 350 punten

Kwartfinale: 190 punten

Laatste 16: 105 punten

Laatste 32: 60 punten

Eerste ronde: 1 punt

Uiteraard is de puntenverdeling per toernooicategorie anders. Hieronder een overzicht:



Hiermee is het eerste gedeelte van de WTA-ranglijst uitgelegd. Nu komt het wiskundige gedeelte. Want het is niet simpelweg punten optellen om tot de wereldranglijst te komen. Bertens moet namelijk vooral punten verdedigen.

Dat zit als volgt. Bijna iedere maandag wordt de nieuwe mondiale ranglijst opgemaakt. Die lijst gaat over de resultaten in de 52 weken daarvoor. Een toernooi wordt bijna elk jaar in dezelfde week gehouden. Bertens haalde bijvoorbeeld in 2018 de kwartfinale van het WTA-toernooi in Toronto. Dat leverde haar toen 190 punten op. Afgelopen week werd ze al een ronde eerder uitgeschakeld. Daardoor kon ze maar 105 punten bijschrijven. Een verschil van 75 punten. Normaliter zou de Wateringse dus 85 punten inleveren als de nieuwe ranglijst wordt opgemaakt.

Echter, niet alle toernooien tellen mee. De beste 16 resultaten van een speelster worden gebruikt om de ranglijst op te maken. Doordat Bertens de afgelopen 52 weken op zestien andere toernooien betere resultaten kon overleggen dan haar 105 punten die ze afgelopen week in Toronto ophaalde, valt haar verlies mee. Haar slechtste resultaat dat nu meetelt voor de ranglijst is de verloren finale in Rosmalen. Daarvoor kreeg ze 180 punten. Ze levert dus eigenlijk maar tien punten in.

Serena Williams

Wel zijn er aan de zestien toernooien die worden gebruikt voor de wereldranglijst enkele voorwaarden gebonden. Zo tellen ongeacht het resultaat alle Grand Slams en Premier Mandatory-toernooien mee. Serena Williams speelde bijvoorbeeld niet mee op het toernooi in Madrid (dat tot de Premier Mandatory behoort). Hierdoor haalde ze nul punten. Die nul punten tellen wel mee bij haar totaal aantal punten. Daarnaast tellen voor top-20-speelster ook twee toernooien van de Premier 5 mee.

Het puntentotaal van Kiki Bertens is door resultaten in de volgende zestien toernooien opgebouwd:

Grand Slams - verplicht voor puntentelling

1. Australian Open (2019): 70 punten (laatste 64)

2. Roland Garros (2019): 70 punten (laatste 64)

3. Wimbledon (2019): 130 punten (laatste 32)

4. US Open (2018): 130 punten (laatste 32)

Premier Mandatory - verplicht voor puntentelling

5. Madrid (2019): 1000 punten (winnaar)

6. Indian Wells (2019): 120 punten (laatste 16)

7. Miami (2019): 120 punten (laatste 16)

8. Beijing (2018): 120 punten (laatste 16)

Premier 5 - twee toernooien verplicht voor puntentelling

9. Cincinnati (2018): 900 punten (winnaar)

10. Rome (2019): 500 punten (halve finale)

Premier

11. St Petersburg (2019): 470 punten (winnaar)

12. Sydney (2019): 185 punten (halve finale)

13. Stuttgart (2019): 185 punten (halve finale)

14. Eastbourne (2019): 185 punten (halve finale)

International

15. Seoul (2018): 280 punten (winnaar)

16. Rosmalen (2019): 180 punten (verliezend finalist)

In totaal heeft Kiki Bertens 4495 punten opgehaald in reguliere toernooien de afgelopen 52 weken. Toch staan er 5120 achter haar naam als maandag de nieuwe ranking wordt opgemaakt. Dat komt doordat Bertens aan het einde van het vorige tennisjaar mocht meedoen aan de WTA-finals. Speelsters die aan dat toernooi meedoen, mogen de punten die ze daar halen ook aan het totaal toevoegen. Bertens haalde met twee overwinningen in de poulefase de halve finale in Singapore. Dat was goed voor 625 punten.

Normaliter mogen de acht beste tennissters van het tennisjaar meedoen aan de WTA-finals in Shenzen. Er is voor dat toernooi wel een andere ranking dan de wereldranglijst: de zogeheten Race-to-Shenzen. Het werkt qua puntentelling hetzelfde als de WTA-ranking. Vanaf 1 januari (start tennisseizoen) wordt er geteld en de acht speelster die aan het einde van het tennisjaar de meeste punten hebben gehaald, mogen meedoen aan de finals. Dit jaar is de WTA-finals van 27 oktober tot 3 november. Dus de acht tennissters met de meeste punten tussen 1 januari 2019 en 27 oktober 2019 mogen zich klaarmaken voor het afsluitende toernooi.

Elite Trophy

Toch is er een verschil in punten tussen de Race-to-ranking en WTA-ranglijst op 27 oktober. De punten die gehaald zijn tijdens de WTA-finals in het jaar daarvoor tellen namelijk niet mee. Bertens staat momenteel vijfde in de Race-to-Shenzen-ranking en op de WTA-ranglijst.

Daarnaast is er ook de Elite Trophy. Dit toernooi heeft dezelfde principes als de WTA-finals. Alleen is dit voor tennissters negen tot en met negentien van de Roa-to-Shenzen-ranking. Dat zijn in totaal elf speelsters. Er is een wildcard voor de twaalfde speelster die aan dat toernooi meedoet. Het maximaal aantal te verdienen punten bij de Elite Trophy is 700 punten.

Puntverlies opbreken

Omdat Bertens vorig jaar het toernooi van Cincinnati won, kan ze deze week enorm veel punten verliezen. Haar naaste belagers staan op de wereldranglijst nu nog op gepaste afstand. Maar in de loop van het seizoen kan puntverlies deze week haar opbreken. Voor komende week ziet het er voor de Wateringse als volgt uit. Naaste belager Petra Kvitová werd vorig jaar in de halve finale uitgeschakeld door Bertens en kan komende week dus maximaal 490 punten inlopen op Bertens. Dan moet de Tsjechische wel het toernooi winnen. Bertens heeft namelijk en bye voor de eerste ronde en is daardoor zeker van zestig punten, die je krijgt als je de tweede ronde haalt. Ook de nummer zeven van de wereldranglijst, Elina Svitolina staat in de buurt van de Westlandse wereldster. Bertens versloeg haar vorig jaar in de kwartfinale. De Oekraïense kan maximaal 650 punten inlopen op de Nederlandse nummer vijf van de wereld.

De WTA-ranglijst van maandag:

1. Naomi Osaka 6417 punten

2. Ashleigh Barty 6256 punten

3. Karolína Plíškova 6185 punten

4. Simona Halep 5223 punten

5. Kiki Bertens 5120 punten

6. Petra Kvitová 4780 punten

7. Elina Svitolina 4577 punten

8. Serena Williams 3760 punten/3995 punten (zit nog in een toernooi)

9. Aryna Sabalenka . 3565 punten

10. Sloane Stephens 3189 punten