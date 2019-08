Erik Falkenburg mist Nasser El Khayati: 'Zijn laatste drie assists waren op mijn hoofd'

El Khayati was afgelopen seizoen een belangrijk wapen in de selectie van Fons Groenendijk. De laatbloeier was goed voor zeventien goals en twaalf assists. De laatste drie succesvolle voorzetten vielen op het hoofd van Falkenburg. 'Zijn voorzetten waren waanzinnig', roemt de aanvaller de 30-jarige smaakmaker.

'We hebben ook andere jongens die voorzetten kunnen geven, maar het is duidelijk dat het gemist wordt.' Desondanks is de selectie niet veel met het vertrek van El Khayati bezig, maar: 'we zijn wel bezig een nieuw systeem te ontwikkelen, zodat we ook zonder hem wedstrijden kunnen winnen.'

'Lefgozertje aan de bal'

El Khayati speelde nog wel mee in de voorbereiding, maar de laatste weken is hij niet meer op de club gesignaleerd. Vanwege het uitblijven van de overgang, zijn er bij ADO weinig middelen om versterkingen aan te trekken. Wel werd deze week proefspeler Bilal Ould-Chikh gecontracteerd.

'Mijn eerste indruk van hem is goed', zegt Falkenburg over de aanwinst, die bekend zou staan als een jongen met een lastig karakter. 'Daar merken we niks van. Hij gedraagt zich gewoon prima in de groep. Hij traint goed en heeft een goed linkerbeen. Het is lefgozertje aan de bal met een goede dribbel.'

