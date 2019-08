Twee Duitsers gewond door omgewaaide hekken Noordboulevard Scheveningen

De twee slachtoffers waren volgens de politie Scheveningen een man en vrouw die op stap waren met een groep Duitse toeristen. De man was de buschauffeur, terwijl de vrouw als reisleidster actief was. Op de Noordboulevard van Scheveningen wordt druk gewerkt, waardoor er veel bouwmaterialen lagen. Deze werden afgeschermd door hekken, maar door de harde wind viel een aantal van deze hekken om op het Duitse duo. De vrouw kwam er met schaafwonden en builen goed vanaf, want ze had verder alleen gescheurde kleding.

De buschauffeur was er slechter aan toe. Hij had naast enkele schaafwonden ook een hersenschudding. Bovendien had hij last van zijn nek, waardoor hij voor een scan naar het ziekenhuis is gebracht. Na deze controle mocht de man naar huis. De eigenaar van de bus had volgens de politie ondertussen al een nieuwe chauffeur naar Scheveningen gestuurd, zodat de gewonde chauffeur niet zelf naar huis hoefde te rijden.