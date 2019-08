Nederland opnieuw wereldkampioen korfbal na eenvoudige zege op België

Nederland heeft zaterdagmiddag in het Zuid-Afrikaanse Durban haar wereldtitel met succes verdedigd. In een eenzijdige finale was het Oranje van de Haagse bondscoach Wim Scholtmeijer veel te sterk voor aartsrivaal België verslagen. Met vier spelers van TOP uit Sassenheim in de basis werd het 31-18.

Het is de tiende wereldtitel voor Nederland in elf edities. Alleen in 1991 werd Oranje in de finale verslagen door België. Een nieuwe stunt zat er voor onze zuiderburen geen moment in. Onder aanvoering van Celeste Split had Oranje bij rust al een 20-10 voorsprong genomen. De speelster van TOP Sassenheim scoorde in de eerste helft zes keer. Haar ploeggenoten Mick Snel, Nick Pikaar en Barbara Brouwer begonnen eveneens in de basis, waardoor de helft van het Nederlandse team uit spelers van TOP bestond.

Na rust kwam Oranje geen moment meer in de problemen. Jessica Lockhorst, Fleur Hoek en Daan Preuninger van landskampioen Fortuna uit Delft begonnen allen op de bank, maar vielen in de loop van de wedstrijd wel in. Uiteindelijk werd Split met zeven treffers topscorer van de Nederlandse ploeg.

Dominantie

Met de overwinning bevestigt Nederland haar dominantie in het korfbal. Het is voor Oranje de zevende wereldtitel op rij. Gedurende het hele toernooi is er geen enkele ploeg geweest die het Nederland lastig kon maken, want de overwinning op België was de kleinste van het hele toernooi. De Rode Duivels hadden meer moeite om de finale te halen, want zij versloegen in de halve finale Taiwan pas na een golden goal.