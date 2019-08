Leerlingen naar andere plek na grote brand Steenvoordeschool: 'Binnenkort met gemeente in overleg'

De kleuters van de Steenvoordeschool aan de P. van Vlietlaan in Rijswijk moeten na de zomervakantie naar een andere school na de grote brand in het pand. Dat zegt vervangend clusterdirecteur Willem van Treuren. 'Het wordt heel moeilijk om hier binnenkort iets mee te kunnen. Er is veel brand-, rook- en waterschade.'

De school gaat met spoed op zoek naar een andere locatie voor de kleuters. Zeker vier lokalen in het pand zijn verwoest door de brand. 'In overleg met de gemeente moet er een plekje worden gevonden voor de kinderen als zij weer naar school moeten', aldus Van Treuren.

In het getroffen pand zit ook kinderopvang Up gevestigd. De opvang zou maandag weer opengaan, maar dat lijkt volgens de brandweer niet mogelijk. Of de kinderen ergens anders kunnen worden opgevangen is onduidelijk. De kinderopvang was zaterdagavond niet bereikbaar.

'Ik vrees met grote vreze'

De brand heeft ook gevolgen voor de Rijswijkse Video Computer Vereniging. De filmclub grenst direct aan het getroffen pand, al heeft de brandweer kunnen voorkomen dat de brand zich richting de club heeft verspreid. Voorzitter Suzan Lagrand vermoedt wel dat haar club rook- en/of waterschade heeft opgelopen. 'Om de brand te bestrijden hebben ze een gat gemaakt in ons pand, daardoor gaan ze naar binnen. Ik denk dat er veel schade is', vertelt Lagrand. 'We hebben beamers, filmdoeken en andere apparatuur. Ik vrees met grote vreze voor onze open dag in september. Op 24 september bestaan we 40 jaar.'

LEES OOK: Grote brand verwoest deel Steenvoordeschool Rijswijk