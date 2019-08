Anne-Marie Jung onder het mes voor moedervlekken: 'Soms denk ik, ik lijk wel een heks!'

Blond haar, knalrode, volle lippen en moedervlekken in het gezicht. Het zijn een paar kenmerken waar actrice Anne-Marie Jung bekend om staat. Toch besloot de in Den Haag wonende actrice onder het mes te gaan om de vlekken en bobbels in haar gezicht weg te laten halen. 'Soms denk ik, ik lijk wel een heks met die bobbel. Dat vind ik echt heel erg'.

'Ik ga naar de plastisch chirurg en dan ga ik alles strak laten trekken. Nieuwe tieten erop, mijn kont vol laten spuiten... Ja dat werd tijd', grapt Jung in het Omroep West-programma Knooppunt Holland. 'Nee hoor, ik heb een afspraak gemaakt voor wat moedervlekken in mijn gezicht.'

Volgens de actrice lijken sommige moedervlekken groter te worden in de loop der jaren en dat vindt ze niet mooi. 'Die vlekjes vind ik niet zo erg, maar ik ben vooral klaar met die bobbels in mijn gezicht', legt ze uit. 'Ik ben niet iemand van de botox en fillers, maar ik zou het wel wat gladder willen.'

Puur ijdelheid

Jung geeft toe dat het verwijderen van de vlekken puur ijdelheid is. 'Ja, ik ben zo vaak op foto's en op films te zien en soms denk ik, jeetje man! Ik lijk wel een heks met die bobbel. Dat vind ik echt heel erg.'

Bang voor de ingreep in haar gezicht is de actrice niet. 'Nee, ik vertrouw de plastisch chirurg.' Daarbij is het niet de eerste keer voor Jung dat ze iets in haar gezicht laat doen. 'Ik heb jaren geleden een heel erg fietsongeluk gehad', vertelt ze terwijl ze de jaap op haar voorhoofd aan Knooppunt Holland-presentator Johan Overdevest laat zien. 'Ook ben ik op mijn negende door een teckel in mijn wang gebeten, daar heb ik ook een dikke bobbel van. Ik vraag maar gelijk of hij daar ook wat vanaf kan schrapen.'

Werk als actrice

Door haar werk als actrice vindt Jung het extra belangrijk dat haar gezicht er goed uitziet. 'Toen ik op de operatietafel lag nadat ik zo verschrikkelijk was gevallen met mijn fiets zei ik ook: ik ben wel actrice hè!? Netjes naaien!'

Inmiddels heeft de operatie plaatsgevonden. Jung heeft aan presentator Johan Overdevest laten weten dat ze uitstekend behandeld is en dat ze blij is met het eindresultaat.