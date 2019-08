Kinderopvang Up tijdelijk naar andere vestiging na brand: 'Voor de kinderen het vervelendst'

De kinderen van Kinderopvang Up aan de P. van Vlietlaan zullen maandag op een andere vestiging worden opgevangen in Rijswijk. Het verblijf van Up is gevestigd in het door brand getroffen pand van de Steenvoordeschool en kan daardoor niet open.

Zaterdagavond brak er een grote brand uit in de Steenvoordeschool, wat zorgde voor heel veel brand-, rook- en waterschade. Judith van Veen van Kinderopvang Up, dat onderdeel is van Stichting Rijswijkse Kinderopvang, heeft geen idee wat de precieze schade is aan het pand van de opvang, maar weet dat het goed mis is. 'Als ik als leek een inschatting kan en mag maken, ben ik bang dat het hele pand gesloopt moet worden. Maar het is afwachten.'

De kinderen zullen vanaf maandag tot het eind van de zomervakantie opgevangen worden op de vestiging van Up aan de Wiardi Beckmanlaan in Rijswijk. 'Het is een geluk bij een ongeluk dat de brand in de vakantie plaatsvond', zegt Van Veen. 'Nu hebben we minder kinderen dan normaal, waardoor we onze kinderen makkelijk in een andere vestiging op kunnen vangen.'

Na de zomer

Hoe het over drie weken moet, wanneer de zomervakantie is afgelopen, wordt maandag besproken met de gemeente en de school. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen', aldus Van Veen. 'Er zit een kans in dat we met de school mee verhuizen naar een nieuwe locatie. We gaan het zien, in drie weken tijd kan er veel gebeuren.'

Van Veen is optimistisch, maar vindt de gebeurtenissen wel ontzettend vervelend. 'Voor de kinderen is het het vervelendst. Die moeten naar een andere opvang en snappen het niet altijd helemaal', aldus Van Veen. 'Bovendien is onze stichting al eerder getroffen tijdens grote scholenbranden in Rijswijk een aantal jaar geleden. Het voordeel daarvan is dan weer dat we ervaring hebben en we weten hoe we met zo'n situatie om moeten gaan.'

