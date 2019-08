Daar is ze! Zangeres P!nk vermaakt fans op bomvol Malieveld

Het Malieveld in Den Haag en de omgeving stonden zondagavond in het teken van een concert van de Amerikaanse zangeres P!nk. Er waren zo'n 50.000 fans op het concert afgekomen. 'Het is erg druk', liet Omroep West-verslaggever Linda van Dijk weten. Met de verkeersdrukte viel het allemaal mee voorafgaand aan het concert. Er stonden volgens de ANWB geen files rondom het Malieveld.

P!nk betrad iets na 21.00 uur het podium en kon rekenen op een luid applaus van het massaal toegestroomde publiek. Even daarvoor stond Davina Michelle op de bühne. De zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel stond in het voorprogramma en warmde de boel op.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Davina bracht twee jaar geleden op haar YouTube-kanaal een cover uit van P!nks hit What About Us en die video kwam ook terecht bij de zangeres zelf. Die reageerde toen laaiend enthousiast op Davina's zangkunsten. De 23-jarige Nederlandse zangeres zei 'bloednerveus' te zijn voor zondag. 'Maar het is natuurlijk ook onwijs kicken.'

Stiekem

Mensen die geen kaartje hadden, probeerden stiekem ook iets mee te krijgen van het concert.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Niet vaak zijn er artiesten van wereldformaat die op het Malieveld staan. Eerder traden er internationale sterren op als The Rolling Stones (1998, 86.000 bezoekers), Coldplay (2012, 69.000 bezoekers) en Bruce Springsteen (2016, 67.500 bezoekers).

Afsluitingen

Al de hele week werd er gewerkt om het enorme grasveld (550 x 200 meter) om te bouwen tot onoverdekte concertzaal voor de zangeres, bekend van hits als Get The Party Started, Just Give Me a Reason en Raise Your Glass. Dat leverde hier en daar al wat wegafsluitingen en omleidingen op.

Zondag mochten om 16.00 uur de eerste bezoekers het Malieveld op. Zij bemachtigden een mooi plekje vooraan bij het podium. Rond het terrein waren wegafsluitingen.

LEES OOK: Megafan Sophie reist P!nk overal achterna: 'Hier móet je bij zijn'